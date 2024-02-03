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"الغذاء والدواء" ترد على فيديو اكتشاف حشرات في "النودلز" بعد وضعها تحت المجهر

نودلز
نودلز
أ أ
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بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع، لأحد الأشخاص يضع "نودلز"، تحت المجهر ليكتشف أن به حشرات، ردت هيئة الغذاء والدواء على هذه الواقعة.

هيئة الغذاء والدواء ترد:اضافة اعلان

وشددت هيئة الغذاء والدواء، على أنها تقوم على مطابقة المنتجات الغذائية المستوردة أو المصنعة داخليًّا للوائح الفنية والمواصفات التي تكفل سلامتها وأمانها للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك ردًا من الغذاء والدواء بمنصة إكس، على مقطع فيديو متداول لشخص يضع شرائح من مكرونة النودلز تحت عدسة المجهر "ميكروسكوب"، ليظهر فيها عوالق من الحشرات الصغيرة.

المكملات الغذائية:

وفي وقت سابق، أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المكملات الغذائية تساعد في الحصول على عناصر غذائية يحتاجها الجسم للمحافظة على الصحة، وقد تتسبب في ضرر حال الإفراط بتناولها أو استخدامها بدلاً عن الأدوية الموصوفة لعلاج الحالة المرضية.
وقالت:" تحتوي المكملات على مكونات (فيتامينات، معادن، أعشاب، أحماض أمينية) لتدعيم النظام الغذائي لجسم الإنسان، ويجب سؤال مقدمي الرعاية الصحية (الطبيب المختص أو أخصائي التغذية) قبل أخذها ليتم تحديد الاحتياج الموصى به، ولا تؤخذ بناءً على تجربة أشخاص آخرين دون العلم بالاحتياج الشخصي، كما أن تأثيرها يختلف من شخص لآخر بناء على عمليات الأيض والاحتياج وغيرها من العوامل التي تؤثر في الحصول على الفائدة المرجوة".

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