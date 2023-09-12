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الصندوق العقاري يعلق على مطالب تنفيذ الأحكام بحق المستفيدين

الصندوق العقاري والراجحي
الصندوق العقاري
أ أ
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تفاعل صندوق التنمية العقاري مع شكاوى ومطالب المستفيدين بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المستفيدين من دعم الصندوق.

أحكام الصندوق العقاري

جاء ذلك في رد من الصندوق عبر حساب "العناية بالمستفيدين"، في منصة إكس "تويتر" سابقا ، ردا على سؤال مستفيد قال فيه : "هل تم تنفيذ الأحكام النهائيه؟".
وأجاب صندوق التنمية بقوله: "سيتم التنفيذ بإذن الله عن طريق الإقراض المباشر وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قبل الجهات المعنية وأولوية تقديمك في صندوق التنمية العقارية ".
وفي وقت سابق، أعلن صندوق التنمية العقارية ، إيداع 941 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر أغسطس 2023، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف السكن، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030-.

دعم سكني

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم لشهر أغسطس بلغ 941 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر أغسطس 2023 تجاوز 51.2 مليار ريال.

صمم دعمك

‏‎وبيّن بن ماضي أن خدمة “صمم دعمك” على منصة المستشار العقاري تتيح للمستفيدين من برنامج الدعم السكني المحدث تصميم دعمهم السكني بما يتوافق مع قدراتهم واحتياجاتهم التمويلية المختلفة لتملك السكن الملائم، مشيراً إلى أن البرنامج أتاح مزايا متنوعة وخيارات أكثر من الحلول التمويلية والسكنية التي تناسب شرائح المستفيدين منها دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المسكن الأول بما لا يزيد عن مليون ريال، كما يتيح برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر وبرنامج ضمانات التمويل العقاري.

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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