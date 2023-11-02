الخميس 18 ربيع الآخر.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بالرياض

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 18 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 2 نوفمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:29 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:27. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:25 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:19 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 18 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الخميس 18 ربيع الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:07المدينة – 5:10الرياض – 4:42○ موعد أذان الظهرمكة – 12:05المدينة – 12:06الرياض – 11:37○ موعد أذان العصرمكة – 3:20المدينة – 3:18الرياض – 2:49○ موعد أذان المغربمكة – 5:45المدينة – 5:42الرياض – 5:13○ موعد أذان العشاءمكة – 7:15المدينة – 7:12الرياض – 6:43