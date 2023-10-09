الإثنين، 24 ربيع الأول 1445 ، 09 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الإثنين 24 ربيع الأول.. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 24 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 9 أكتوبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:17 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:49.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:11 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:42 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 24 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 24 ربيع الأول 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:59
المدينة – 5:00
الرياض – 4:31
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:09
المدينة – 12:09
الرياض – 11:41
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:31
المدينة – 3:31
الرياض – 3:03
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:02
المدينة – 6:01
الرياض – 5:33
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:32
المدينة – 7:31
الرياض – 7:03



اقرأ أيضا

ارامكو السعودية
12:19 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أرامكو تعلن بدء التقديم في "برامج التدريب الجامعي والمهني"

WhatsApp Image 2023-10-08 at 11.40.05 PM
11:57 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

"الزعاق" يوضح الفارق بين البرج والنجم عند العرب

WhatsApp Image 2023-10-08 at 11.18.05 PM
11:56 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

شخص يوثق عثوره على "زرار" في صحراء الكويت يعود للجيش العربي السعودي

السعودية للكهرباء
11:13 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد شراء أسهم جديدة .. 8 أهداف لـ "السعودية للكهرباء"

اقرأ أيضا

219 منشأة تحصل على شهادة "حلال"

تنبيه من الأرصاد لأهالي جازان: أمطار وصواعق رعدية

"سدايا" تنظم مبادرة أذكى للمبرمجين .. و5 أهداف رئيسية

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي

دوريات الأمن بمنطقة جازان تقبض على 3 أشخاص لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة 12:17 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الجمعة 7 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة 12:02 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

الخميس 5 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة 12:16 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

الأربعاء 5 ربيع الأول.. 11 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعصر في عرعر

مواقيت الصلاة 12:07 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

الثلاثاء 4 ربيع الأول.. 15 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بحائل

اقرأ أيضا

أمانة الجوف
9:02 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تحويل الحركة عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري بسكاكا

تسجيل صوتي
8:59 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

واقعة موثقة.. تسجيل صوتي يكشف كيف تم التخطيط لعملية غش تجاري؟

أهم 10
8:49 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أهم 10.. توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن الدعم والنيابة تحذر بشدة

2023-10-08_20-55-16
8:40 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أهم بنود بيان وزراء دول الخليج المعنيين بالتغير المناخي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:11 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

الإثنين 24 ربيع الأول.. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب بمكة المكرمة

تسجيل صوتي
8:59 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

واقعة موثقة.. تسجيل صوتي يكشف كيف تم التخطيط لعملية غش تجاري؟

أهم 10
8:49 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أهم 10.. توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن الدعم والنيابة تحذر بشدة

الاحوال المدنية
7:54 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

هل يمكن تغيير المهنة من طالب إلى متسبب.. الأحوال المدنية توضح؟

الجوازات
7:03 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الجوازات تتيح تسلّم جواز السفر من الإدارات والفروع بعد تجديده إلكترونيًا

حساب المواطن
6:46 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تنبيه من حساب المواطن لأصحاب القرض العقاري ومدى تأثيره على الدعم