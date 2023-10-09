الإثنين 24 ربيع الأول.. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب بمكة المكرمة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 24 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 9 أكتوبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:17 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:49.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:11 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:42 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 24 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:
مواقيت
الصلاة ليوم الإثنين 24 ربيع
الأول 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:59
المدينة – 5:00
الرياض – 4:31
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:09
المدينة – 12:09
الرياض – 11:41
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:31
المدينة – 3:31
الرياض – 3:03
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:02
المدينة – 6:01
الرياض – 5:33
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:32
المدينة – 7:31
الرياض – 7:03