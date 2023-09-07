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الخريجي: المملكة قدمت 95 مليار دولار مساعدات إنسانية لـ 160 دولة

الخريجي
نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي
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نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رأس نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، وفد المملكة في أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني.اضافة اعلان
وعقد الاجتماع بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث رأس الجانب العربي وزير الخارجية المصري سامح شكري، فيما رأسه من جانب اليابان وزير خارجيتها يوشيماسا هياشي.


الارتقاء بالتعاون العربي الياباني

وعبر نائب وزير الخارجية، عن تطلع المملكة إلى الارتقاء بالتعاون العربي الياباني إلى مستويات أفضل في مختلف المجالات.
وشدّد على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقةً آمنة ومستقرة ومزدهرة تعطي الأمل في مستقبل أفضل للجميع.
موضحاً أن هناك توافقاً واسعاً مع اليابان تجاه أهمية إحلال السلام وتشجيع الحلول التفاوضية وتدعيم الأمن والاستقرار والتنمية، ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.
من جهة ثانية، ونيابة عن وزير الخارجية شارك الخريجي في اجتماع الدورة العادية (160) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.


95 مليار دولار حجم المساعدات

وأكد في كلمته بالاجتماع، أن المملكة لم تتردد يوماً في تسخير جميع إمكاناتها في سبيل خدمة القضايا الإنسانية؛ حيث تجاوزت المساعدات التي قدمتها المملكة على مدى (70) عاماً (95) مليار دولار، استفادت منها (160) دولة حول العالم.
وجدد تأكيد المملكة على أهمية السلام في الشرق الأوسط، كونه الخيار الإستراتيجي للدول العربية، وأهمية تشجيع الإسراع في التفاوض للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.


عودة سوريا إلى محيطها العربي

وأعرب الخريجي، عن موقف المملكة بشأن عودة سوريا إلى محيطها العربي، مؤكداً أن ذلك سيسهم إيجاباً في جهود حلِّ الأزمة فيها، ويعيد الاستقرار لسوريا والمنطقة.
مجدداً دعم المملكة للجهود المبذولة كافة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية وسلامة أراضيها.

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