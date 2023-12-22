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التعليم ونزاهة يناقشان السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات

الحوكمة
التعليم ونزاهة
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عقدت وزارة التعليم اليوم ورشة عمل بعنوان "الحوكمة في القطاع العام"، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، برعاية معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.اضافة اعلان

تعزيز النزاهة في أعمال وزارة التعليم

وتهدف الورشة إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في جميع الأعمال الداخلية والخارجية لوزارة التعليم، وتعزيز مفهوم الحوكمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتطبيقها.
إضافة إلى توضيح دور الهياكل الرقابية والتنظيمية في ضمان ممارساتها بفعالية، وكذلك نقل المفاهيم والممارسات التي تحسّن إدارة وأداء المؤسسات الحكومية.

أهمية الشفافية والمساءلة في القطاع العام

كما تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والوعي بالمسؤوليات الأخلاقية والقانونية المتعلقة بالحوكمة في القطاع العام.
 وتناولت ورشة العمل عدة محاور حول مفاهيم ومبادئ الحوكمة وأهدافها في القطاع العام، مستعرضةً تجارب عملية في تطبيقها محلياً، وعلاقتها برؤية المملكة 2023؛ كمتطلب دولي ومحلي.

التعليم ونزاهة "متحدون على مكافحة الفساد"

يذكر أن وزارة التعليم بالشراكة مع "نزاهة" فعّلت الاحتفاء بهذا اليوم العالمي تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد"، من خلال تنفيذ حزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية والأنشطة الطلابية.
وتركّز البرامج على مبادئ الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة، وتسهم في توعية الطلبة بالمحافظة على الممتلكات، ومخاطر الفساد على الفرد والمجتمع بشكل عام.

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