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"الإرشاد الزراعي" يكشف عن أمرين مهمين أثناء تربية النحل

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النحل
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كشف الإرشاد الزراعي عن الأمور الواجب مراعاتها عند تربية النحل، مشددا على ضرورة الالتزام بها.


تغذية النحل:

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من الأمور الواجب مراعتها في تربية النحل ما يلي:

1- عدم استخدام أو إضافة أي مواد غير مخصصة لتغذية النحل لتنشيط الطوائف أو لعلاج الأمراض داخل أو خارج الخلايا.

2- عدم استخدام أو إضافة اي مواد مسجلة لتغذية النحل أثناء فترة التزهير وفرز العسل.


نسخة مترجمة من القرآن


في وقت سابق، عبرت باحثة أمريكية شابة تدعى تي أورتن تعمل في مجال تربية النحل بولاية كاليفورنيا عن إعجابها بدقة وصف القرآن في آية النحل.

وظهرت تحمل نسخة مترجمة من القرآن، مشيدة باستخدام "لغة التأنيث" قبل مئات السنين.

وأشادت باستخدام الأفعال المؤنثة وهو ما يثبت ويؤكد أن هذا هو كلام الله، حيث لم يعرف في وقت نزوله أن كل شيء داخل الخلية هو من اختصاص الإناث.

شهادة صحية:

في وقت سابق، ظهر شاب مصري في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي ليصبح حديث الساعة حيث يعجز هذا الشاب عن الكلام تماما لكنه يستطيع قراءة القرآن جيدا.

وأحضر "الليثي" شهادة من الصحة المصرية تثبت أن الشاب بالفعل لا يستطيع الكلام وعلى الرغم من ذلك فإنه يستطيع قراءة القرآن.

وتلا الشاب آيات الذكر الحكيم بصوت جميل، ثم لم يستطع التحدث بعد ذلك عن أي شيء طوال الحلقة.

وكان الشاب قد حفظ القرآن غير أنه تعرض لحادث أصابه بالبكم ولم يؤثر على القرآن الكريم الذي حفظه.

آية من آيات الله


وهذه آية من آيات الله عز وجل القادر على كل شيء فقد أنطق الشاب حين أراد قراءة كلماته وأبكمه عن كل شيء آخر.

ومن معجزات الله عز وجل أنه أنطق كل شيء حتى الحجر أنطقه، فقد بكى الحجر عندما تركه الرسول الكريم وصعد المنبر.

معجزات الله:
ومن آياته قوله تعالى "يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم" ما يعني أن جوارح الإنسان ستكون شاهدة عليه يوم القيامة.


ليس غريبا أبدا أن يقرأ هذا الشاب القرآن الكريم ويعجز عما سواه، فقد بدا لا يستطيع نطق كلمة أو حرف واحد بعد ذلك وأثناء الحوار بأكلمه.

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