الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الأحد 7 ربيع الآخر .. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 7 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 22 أكتوبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:24 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:36.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:18 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:28 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 7 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 7 ربيع الآخر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:03
المدينة – 5:05
الرياض – 4:37
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:06
المدينة – 12:07
الرياض – 11:38
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:24
المدينة – 3:23
الرياض – 2:55
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:52
المدينة – 5:50
الرياض – 5:21
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:22
المدينة – 7:20
الرياض – 6:51



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