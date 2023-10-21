الأحد 7 ربيع الآخر .. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 7 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 22 أكتوبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:24 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:36. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:18 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:28 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 7 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الأحد 7 ربيع الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:03المدينة – 5:05الرياض – 4:37○ موعد أذان الظهرمكة – 12:06المدينة – 12:07الرياض – 11:38○ موعد أذان العصرمكة – 3:24المدينة – 3:23الرياض – 2:55○ موعد أذان المغربمكة – 5:52المدينة – 5:50الرياض – 5:21○ موعد أذان العشاءمكة – 7:22المدينة – 7:20الرياض – 6:51