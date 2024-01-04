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ضربات أمنية لمهربي ومروجي المخدرات بجازان وعسير

ضبط مهربي مخدرات
أرشيفية
أ أ
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

الأفواج الأمنية بعسير

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لترويجه (36) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة.
وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

التعاون مع الجهات الأمنية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

وفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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