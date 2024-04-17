يتبع شركة بريطانية.. انفجار في مصنع للذخيرة في ويلز

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ذكرت صحيفة "تلغراف" اليوم الأربعاء أن انفجارا وقع في ويلز بأحد مصانع تعبئة الذخيرة وهو تابع لشركة "BAE Systems " البريطانية.



انفجار في مصنع ذخيرة



انفجار هائل في أمريكا



إخلاء 900 شخص من مركز طبي



وجاء في منشور الصحيفة البريطانية: "انفجار في مصنع للأسلحة في جنوب ويلز".وبحسب البيانات الأولية وقع الانفجار داخل أحد مباني المصنع، ولا معلومات عن سقوط ضحايا.يذكر أن شركة "BAE Systems" هي أكبر شركة مقاولات عسكرية في أوروبا.وقبل أيام، وقع انفجار هائل في محطة وقود في ولاية كنتاكي الأمريكية ولم ترد بوقوع إصابات جراء الانفجار.وتفصيلا، أفادت صحيفة Courier Journal بوقوع انفجار قوي في محطة وقود في مدينة بولينغ غرين بولاية كنتاكي الأمريكية.وذكرت الصحيفة أن إدارة الشرطة قامت بإغلاق عدة شوارع في المنطقة. كما صدرت أوامر بإخلاء مدرسة واحدة على الأقل.وقبل أسابيع كشفت وسائل إعلام روسية، أنه تم إخلاء 900 شخص مركز طبي بعد تهديد بحدوث انفجار.وأوضحت وكالة تاس الروسية أنه تم إخلاء 900 شخص من مركز بيروغوف الطبي بسبب تهديدات بوجود قنبلة بالعاصمة موسكو.يأتي هذا بعد أيام من قيام 3 أشخاص من اقتحام قاعة للحفلات في مركز تسوق "كروكوس سيتي" وأطلقوا النيران على المدنيين، مما أسفر عن مقتل 143 شخصًا، وإصابة 154 آخرين على الأقل، بينهم أطفال.وعقب الحادث، وقعت انفجارات لاحقة، أدت لاشتعال النيران في الطوابق العليا من المبنى ما أسفر عن تدميره بشكل شبه كامل. في الوقت نفسه، تلقت المحكمة الروسية من هيئة التحقيق في البلاد طلبًا بسجن 4 من المشاركين في الهجوم الإرهابي.