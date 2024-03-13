نشوب حريق بخيم للاجئين في دولة أوروبية

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أعلنت إدارة الإطفاء في العاصمة الألمانية برلين، أن حريقا نشب، في مركز كبير لإقامة اللاجئين في المدينة دمر خيما مؤقتة، لكنه لم يسفر عن أي إصابات، مشيرة إلى أنه لم يتضح سبب الحريق بعد.



حريق في مخيم للاجئين



السيطرة على الحريق



وأوضح متحدث باسم إدارة الإطفاء في بيان، أن الخيمة الكبيرة التي تبلغ مساحتها حوالي ألف متر مربع في مركز اللاجئين بأرض مطار تيجل الذي خرج من الخدمة، كانت تأوي 380 شخصا، لكن جميعهم تمكنوا من المغادرة في الوقت المناسب.وقال متحدث باسم وكالة اللاجئين المحلية، أن 301 شخص من أوكرانيا كانوا يقيمون في الخيمة التي احترقت، مشيرا إلى أنه تم إخلاء أربعة أروقة مؤقتة كإجراء احترازي.وأضاف أن الحريق لم يمتد إلى الخيام الأخرى بمركز إقامة اللاجئين، وأن الوضع "يمكن السيطرة عليه".وكان المخيم الذي يعد من أكبر مراكز استقبال المهاجرين في ألمانيا، أنشئ لإيواء ما يصل إلى سبعة آلاف شخص فيما يضم حاليا نحو أربعة آلاف لاجئ، وتم بناؤه في البداية حصريا لاستقبال الفارين من الهجوم الروسي على أوكرانيا، لكن تم استخدامه منذ ذلك الحين لإيواء أشخاص آخرين من اللاجئين وطالبي اللجوء.