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فيروس قاتل يغلق المدارس والأسواق في هذه الدولة

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فيروس في الهند
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حصد فيروس نيباه القاتل أرواح المزيد من الأشخاص في الهند.

إغلاق المدارس



وشهدت ولاية كيرلا الهندية، إغلاق للمدارس والشركات، وعزل القرى عن بعضها وفرض حظر تجول عليها بعد تسجيل حالات وفاة بفيروس “نيباه” القاتل.
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وتكمن خطورة هذا الفيروس في كونه يقتل 75% من المصابين ولا يوجد له أي علاج حتى اليوم، وقد انتشر أول مرة في الخنازير بماليزيا ثم انتقل للخفافيش بالهند.

ارتفاع حالات الإصابة

 

وكانت السلطات الهندية أعلنت ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس نيباه في ولاية كيرالا الواقعة جنوبى البلاد إلى 6 حالات.


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