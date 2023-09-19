ضبط حضانة ترضع الأطفال مادة مخدرة أقوى من الهيروين بـ 50 مرة بنيويورك

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اعتقلت الشرطة الأميركية مالكة حضانة في مدينة نيويورك، وذلك عقب وفاة طفل يبلغ من العمر سنة واحدة، بسبب إعطائه جرعة من مخدر الفنتانيل، والذي يعتبر أقوى من الهيروين بخمسين مرة. اضافة اعلان

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، أن الاعتقالات جاءت بعد أن ظهرت على 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر وسنتين، علامات تعاطي جرعة من المواد الأفيونية خلال تواجدهم في الحضانة.





وفاة أول ضحية





العثور على مادة الفنتانيل





اجتياز عمليتي تفتيش





عدم وجود أطفال في الحضانة



ولاحقا جرى الإعلان عن وفاة الرضيع نيكولاس دومينيسي، البالغ من العمر عام واحد، في مستشفى محلي.وقالت السلطات إنه تم إنقاذ الأطفال الثلاثة الآخرين بعد أن حصلوا على عقار "ناركان"، الذي أبطل مفعول جرعات المخدر في الوقت المناسب.وألقت الشرطة القبض على مالكة الحاضنة، غري مينديز، (36 عامًا)، ومستأجر المبنى، كارليستو أسيفيدو بريتو (41 عامًا)، بتهم القتل والاعتداء والحيازة الإجرامية للمخدرات.وقالت الشرطة إنها عثرت على حزمة تحتوي على مادة الفنتانيل بقيمة آلاف الدولارات، بالإضافة إلى جهاز ضغط يستخدم لتغليف كميات كبيرة من المخدرات.وقال رئيس المباحث بقسم شرطة نيويورك، جوزيف كيني، إنه تم العثور على المخدرات في الغرفة التي كان الأطفال يأخذون فيها قيلولة.وكان قد جرى افتتاح الحضانة في يناير من هذا العام، حيث أكدت السلطات المختصة أنها اجتازت عمليتي تفتيش، بما في ذلك الزيارة المفاجئة التي قام بها المفتشون في وقت سابق من هذا الشهر.وقال أحد السكان إنه "من الواضح أن تلك الحضانة كانت بمثابة واجهة للتغطية على الإتجار بالمخدرات".وأضاف، "لمدة طويلة لم يكن يوجد أطفال في تلك الحضانة، وبالتالي كنا نعرف أن ثمة خطب ما بشأنها".وقال والدا الرضيع القتيل، زويلا دومينيسي وأوتونيل فيليز، إن ابنهما بدأ في الذهاب إلى الحضانة منذ أسبوع.