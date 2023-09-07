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صديق ماكرون وأصغر وزير تعليم في تاريخ فرنسا.. من هو " غابرييل أتال "محارب العباءة بالمدارس؟

وزير التعليم في فرنسا
وزير التعليم في فرنسا
أ أ
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يدعي وزير التعليم في فرنسا "غابرييل أتال" ممارسة الحرية  في الوقت الذي يُحارب فيه العباءة في مدارس فرنسا.

محاربة العباءة في مدارس فرنسا:

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وكان أولياء الأمورفي فرنسا قد وصلت إليهم رسالة مفادها :" أن العلمانية ليست قيدا ولكنها ممارسة للحرية، وذلك بعد منع فتياتهن من دخول المدارس مرتديات للعباءة".

الرسالة بعث بها وزير التعليم في فرنسا غابرييل أتال، البالغ من العمر 34 عاما، والذي يعتبر اصغر وزيرا للتعليم في تاريخ فرنسا.

ومن المعروف أن تصريحاته مثيرة للجدل، حيث صرح مؤخرا أنه لا يريد أن يعرف ديانة الطالبات من خلال ملابسهن.

وأوضح أنه قام بحظر العباءة في المدارس بسبب مبدأ العلمانية.

وزير التعليم غابرييل أتال:



ولد غابرييل أتال في مارس عام 1989، من اب يهودي وهو منتج لأفلام ووالدته مسيحية أرثوذكسية ، حيث بدأ أتال حياته السياسية ناشطا في الحزب الاشتراكي.

وكان أيضا من أوائل الداعمين للرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، أثناء ترشحه للرئاسة عام 2017.

وتولى أتال عدة مناصب لاحقا، حيث كان المتحدث الرسمي للحكومة عام 2020 ، ثم أصبح وزيرا للتعليم في يوليو الماضي.

انتقادات واسعة للحكومة الفرنسية:



وأثارت هذه الخطوة المثيرة للجدل رد فعل عنيفاً ضد الحكومة، التي تعرضت لانتقادات في السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة.
سبق وقامت الحكومة بمداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيوداً واسعة على المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة لأول مرة عام 1989.

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