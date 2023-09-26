تفجير قنبلة تزن 100 كجم في سنغافورة تعود للحرب العالمية الثانية

أ أ

نجح خبراء المفرقعات في سنغافورة في تفجير قنبلة تزن 100 كلغ تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.





ضاحية بوكيت تيماه اضافة اعلان





خبراء تفكيك المفرقعات:



نقل السكان:



‌

🔵تم إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص من المساكن القريبة لإجراء التفجير الذي تم التحكم فيه.

‌

🔵وسائل إعلام محلية وصفت عملية تفجير القنبلة… 🔵متخصصون من الجيش السنغافوري يفجرون قنبلة تزن 100 كلغ تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية تم العثور عليها في ضاحية بوكيت تيماه بشمال شرق البلاد.🔵تم إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص من المساكن القريبة لإجراء التفجير الذي تم التحكم فيه.🔵وسائل إعلام محلية وصفت عملية تفجير القنبلة… pic.twitter.com/zoerjsrsdc September 26, 2023

وعثر على القنبلة في ضاحية بوكيت تيماه بشمال شرق البلاد ‌حيث تم إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص من المساكن القريبة لإجراء التفجير الذي تم التحكم فيه. ‌ووصفت وسائل إعلام محلية عملية تفجير القنبلة بـ"أكبر تدريب على الإطلاق يتضمن بقايا الحرب العالمية الثانية في سنغافورة".وقال خبراء تفكيك المفرقعات التابع للقوات المسلحة السنغافورية إنهم أجروا عملية تخلص من بقايا الحرب العالمية الثانية في منطقة "بوكيت تيماه العليا" وسط البلاد.وقالت قناة "تشانل نيوز آشيا"، إن أكثر من أربعة آلاف ساكن يعيشون ويعملون في أجزاء من منطقة "بوكيت تيماه العليا" سيضطرون إلى إخلاء مبانيهم.عقدت السلطات اجتماعات مع السكان أمس لإبلاغهم بالوضع وعمليات الإخلاء، كما أنه سيتم إقامة طوق أمني بطول 200 متر حول المنطقة.تجدر الإشارة إلى أنه قد تم اكتشاف قنبلة جوية تزن 100 كيلوجرام من الحرب العالمية الثانية الأسبوع الماضي في الموقع.