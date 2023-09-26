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تفجير قنبلة تزن 100 كجم في سنغافورة تعود للحرب العالمية الثانية

انفجار ضخم - تفجير - صورة تعبيرية
انفجار ضخم - تفجير - صورة تعبيرية
أ أ
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نجح خبراء المفرقعات في سنغافورة في تفجير قنبلة تزن 100 كلغ تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.

ضاحية بوكيت تيماهاضافة اعلان


وعثر على القنبلة في ضاحية بوكيت تيماه بشمال شرق البلاد ‌حيث تم إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص من المساكن القريبة لإجراء التفجير الذي تم التحكم فيه. ‌

ووصفت وسائل إعلام محلية  عملية تفجير القنبلة بـ"أكبر تدريب على الإطلاق يتضمن بقايا الحرب العالمية الثانية في سنغافورة".


خبراء تفكيك المفرقعات:


وقال خبراء تفكيك المفرقعات التابع للقوات المسلحة السنغافورية إنهم أجروا عملية تخلص من بقايا الحرب العالمية الثانية في منطقة "بوكيت تيماه العليا" وسط البلاد.

وقالت قناة "تشانل نيوز آشيا"، إن أكثر من أربعة آلاف ساكن يعيشون ويعملون في أجزاء من منطقة "بوكيت تيماه العليا" سيضطرون إلى إخلاء مبانيهم.


نقل السكان:


عقدت السلطات اجتماعات مع السكان أمس لإبلاغهم بالوضع وعمليات الإخلاء، كما أنه سيتم إقامة طوق أمني بطول 200 متر حول المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم اكتشاف قنبلة جوية تزن 100 كيلوجرام من الحرب العالمية الثانية الأسبوع الماضي في الموقع.

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