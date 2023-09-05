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القرار خلال أيام.. حكومة الهند تدرس تعديل اسم الدولة لـ"بهارات"

علم دولة الهند
تغيير اسم الهند
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كشفت وسائل إعلام محلية، أن حكومة الهند تدرس حاليًا تعديل اسم الدولة لـ"بهارات"، وأن القرار ربما يصدر خلال أيام.

طرح الموضوع خلال جلسة البرلمان المقبلة

وحسب صحيفة "انديا توداي"، فإن الحكومة قد تطرح قرارًا بإعادة تسمية الهند باسم "بهارات" خلال الجلسة الخاصة المقبلة للبرلمان المقرر عقدها في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر.
ونوهت إلى أن دستور الهند حاليًا يشير إلى البلاد باسم "الهند"، ولكن هناك دعوة متزايدة لتعديل ذلك إلى "بهارات" ببساطة.

إعادة تسمية الهند باسم بهارات

ومؤخرًا، تزايد الطلب على إعادة تسمية الهند باسم بهارات من خلال تعديل الدستور، ومن المنتظر أن يقدم البرلمان قرارًا رسميًا لتغير اسم الدولة.

مصطلح "بهارات" بدلا من الهند

وكان عدد من الشخصيات السياسة البارزة دعوا أن يستخدم الناس مصطلح "بهارات" بدلا من الهند؛ مؤكدين أن هذا الاسم هو ما عُرفت به البلاد منذ قرون.
وفي أغسطس من العام الماضي، عبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن رأي مماثل، مناشدًا المواطنين لاحتضان الهوية الأصلية للبلاد.

اسم "بهارات" على الطائرة الرئاسية

يذكر أن الطائرة الخاصة التي تستخدم لنقل الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء مكتوب عليها اسم "بهارات".
وخلال حفل عشاء رسمي لمندوبي مجموعة العشرين، ظهرت دعوة مكتوب عليها "رئيس بهارات" بدلاً من "رئيس الهند".

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