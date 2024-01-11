الخميس، 29 جمادى الثانية 1445 ، 11 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الخارجية الأمريكية تُشيد بجهود المملكة في مكافحة الإرهاب

تنزيل
وزارة الخارجية الأمريكية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بجهود المملكة حيال رفع المعايير والتدابير واستخدام التقنيات والوسائل والأدوات الحديثة في المجال الأمني وخصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.اضافة اعلان

الخارجية الأمريكية تُشيد بجهود المملكة في مكافحة الإرهاب

كما أشادت بجهود المملكة في رفع المعايير الأمنية والدولية لجواز السفر السعودي، ومراقبة المنافذ الحدودية، وقوائم المسافرين في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ومحاربة خطابات الإرهاب والتطرف والكراهية، وسن القوانين التي تجرم هذه الأفعال، ونشر الوسطية والتسامح عبر مؤسسات حكومية وغير حكومية في المملكة كـ (مركز اعتدال - مركز الإصلاح والتأهيل - مركز الحرب الفكرية - رابطة العالم الإسلامي).

التقرير السنوي الأمريكي لمكافحة الإرهاب

 وتطرقت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي عن مكافحة الإرهاب لعام 2022م إلى الدور الفعال للمملكة على الصعيدين الدولي والإقليمي في دعم المبادرات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ونبذ التطرف وخطاباته وذلك من خلال مشاركة المملكة في عضوية عدد من المنظمات كـ (مجموعة العشرين - المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب - مجلس التعاون الخليجي - منظمة التعاون الإسلامي العسكري - مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب - التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب).
 كما أشار التقرير إلى انخفاض الهجمات الإرهابية في المملكة بشكل ملحوظ.

اقرأ أيضا

احتجاز مروحية تابعة للأمم المتحدة في دولة عربية

قفزة غير مسبوقة بالأسعار بشأن استقدام العمالة في رمضان بدولة خليجية (تفاصيل)

إحباط هجوم بمسيرات مفخخة على مطار أربيل

اعتقال العشرات.. استشهاد 78 فلسطينيًا في قصف مستمر على غزة

لهذا السبب.. إضراب عمالي يوقف حركة القطارات في أنحاء ألمانيا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

البيت الأبيض 12:21 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

واشنطن.. إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض ومقتل شخص

البرهان وحميدتي 5:10 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

واشنطن تدعو الجيش السوداني و"الدعم السريع" لإنهاء الحرب

حلف شمال الأطلسي 4:14 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

بعد زيارة "ستولتنبرغ" للرياض.. الناتو: نرغب في تعزيز العلاقات مع المملكة

اقرأ أيضا

---9-
11:32 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

قتلى وجرحى في مواجهات بالإكوادور.. ودولة حدودية تُعلن الطوارئ

6ه866767
11:02 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا لرصد هذه الظاهرة الغامضة

البحرية الأمريكية
9:28 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

القوات الأمريكية تصد الهجوم الكبير.. ماذا يحدث جنوب البحر الأحمر؟

تنزيل
8:09 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

الإكوادور الآن.. فوضى بعد اقتحام التلفزيون وفرض الطوارئ

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة على عسير
2:08 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. أمطار ورياح وصواعق رعدية على الرياض وهذه المناطق لـ8 مساءً

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
1:01 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. براتب 14 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف متنوعة للخريجين

66379333-c3ec-4879-b1b1-149e7a042727
12:58 م الخميس، 11 يناير 2024

داخل صناديق حديدية.. "الجمارك" تُحبط محاولة تهريب 841 ألف حبة كبتاجون

تقويم 1445
12:03 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. موعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين

تنزيل
11:58 ص الخميس، 11 يناير 2024

الإقامة المميزة في السعودية.. أبرز المزايا ورابط التقديم

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
11:54 ص الخميس، 11 يناير 2024

بادر بالتقديم.. الحرس الوطني يُعلن عن وظائف لا تتطلب الخبرة لحملة الثانوية