مشهد مذهل لصاعقة ..لن تصدق ما فعلته بالأشجار؟

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وثق مقطع فيديو مشهدا مذهلا لتعرض شجرة لصاعقة مدمرة، ما أدى لتناثر أجزاء منها في الهواء من شدة الصاعقة.





صاعقة قوية: اضافة اعلان



مقتل 71 حيوانا بصواعق رعدية



أمطار غزيرة







The resulting steam and pressure causes the bark to come off like this When lightning hits a tree, the current creates intense heating, the moist tissue just under the bark is heated up,The resulting steam and pressure causes the bark to come off like this pic.twitter.com/zdOl478NLj November 28, 2023

ويسمع صوت أحد الأشخاص وهو يصرخ بعد تعرض الشجرة للصعق، حيث تحولت أجزاء منها إلى قطع خشبية.في سياق متصل، تسببت الصواعق الرعدية في مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في يوم واحد وذلك خلال الأمطار غير الموسمية في ولاية غوجارات غربي الهند.وقال مركز عمليات الطوارئ بالولاية إن غوجارات شهدت عددا كبيرا من الصواعق، مما أسفر عن مقتل نحو 71 حيوانا وإلحاق أضرار بـ29 منزلا.وأضاف المسؤولون أن ما لا يقل عن 23 شخصا أصيبوا بجروح بعد ظهر الإثنين.وتم الإبلاغ عن معظم الوفيات في منطقة داهود، حيث توفي 4 أشخاص، بينما مات 3 في باناسكانثا وباروش، واثنان في منطقة تابي، وتوزعت بقية أعداد الضحايا على أجزاء أخرى من الولاية.واستمر هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وعواصف برد حتى الإثنين، حيث تلقت بعض الأماكن ما يصل إلى 144 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة، وفقا لبيانات حكومة الولاية.وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن دوران الإعصار فوق شمال شرق بحر العرب، ومنطقتي سوراشترا وكوتش المجاورتين، تسبب في هطول أمطار غزيرة على الولاية.وقال وزير الزراعة في ولاية غوجارات، راجافيج باتل: "سنبدأ مسحا قريبا لتقييم الخسائر التي تكبدناها"، مضيفا أنه سيتم دفع التعويضات للضحايا على أساس نتائج المسح.