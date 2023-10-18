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صحيفة تواصل الالكترونية

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"هللات معدنية".. طفل يشتري هاتفا جديدا من مصروفه الخاص

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أثناء عد الأموال
أ أ
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وثق مقطع فيديو طريف أحد الأطفال وهو يشتري جواله بعد أن جمع ثمنه من "المصروف".

شراء هاتف:
وكان المصروف عبارة عن عدد كبير من "الهللات" والتي جمعها الطفل طوال فترة طويلة.اضافة اعلان

وأمام الكاميرا، أحصى الموظف المبلغ كاملا والذي تجاوز ألفي ريال وهو ثمن أحد هواتف شركة سامسونج.

وفي النهاية حصل الطفل على هاتفه الجديد الذي بدا سعيدا جدا به كونه اشتراه من ماله الخاص.

كيفية إقناع الأطفال بتدبير المصروف

1- ليكون ابنكِ على قدر المسؤولية ويعرف كيف يوازن أمور حياته المالية في سن الشباب، لا تتردد وابدأ من صغره تعليمه أهمية الادخار من خلال اتباع خطوات بسيطة، منها ما يلي:

2- أحضر له حصالة شفافة من الداخل، إذ يحتاج الطفل إلى أن يكون مكان جمع المال واضحًا أمامه ويشاهده يزيد دون أن يكون من السهل عليه فتحها، ما يجعل الادخار ممتعًا وعمليًا.

3- إذا كان طفلكِ يريد شراء شيء معين، فشجعه على الادخار من أجله، وإذا كان الشيء باهظ الثمن، يمكنكِ دفع النصف حتى لا يكون من الصعب تحقيق نتيجة الادخار التي يريدها الطفل ويفقد الرغبة في الادخار. 

4- امدح طفلكِ بإظهار فخركِ بجهوده للادخار للمستقبل، بدلًا من التبذير في الوقت الحاضر على أشياء غير ضرورية. 

5- شارك قصصكِ الخاصة وأخبري طفلكِ عن الأشياء التي قمتِ بشرائها من ادخاركِ عندما كنتِ طفلة أو في الوقت الحالي، ووضح له الخطوات التي اتخذتِها ليفهم كيف يستمر الادخار في جميع مراحل الحياة، سواء كانت عملية الشراء المخطط لها صغيرة أو كبيرة.

6- خصص حصالة لكِ أيضًا واجمع فيها الأموال، وبمجرد وصول محتوياتها إلى القمة، اطلب من طفلكِ مساعدتكِ على فرز العملات لإيداعها في البنك.

7- ساعد طفلكِ على إنشاء ميزانية وعرّفه مفهوم الميزانية من خلال مساعدته على إنشاء واحدة باستخدام مصروفه، ساعديه على تخصيص بعض أمواله للتبرعات وبعضها للهدايا وبعضها للترفيه وبعضها الآخر للتوفير، يمكن أن يساعد هذا على تعليمه ضرورة الادخار.



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