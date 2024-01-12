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هذا ما تفعله ساعة واحدة لأطفالك أمام الآيباد يوميا

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طفل
أ أ
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أظهرت دراسة حديثة أن إعطاء طفل صغير جهاز "آيباد" لمدة تصل إلى ساعة يوميا يمكن أن يضعف قدرته على فهم العالم من حوله.

زيادة خطر السلوكيات الحسية غير العادية:اضافة اعلان


واكتشف الباحثون في جامعة Drexel في فيلادلفيا أن أي قدر من الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات، بدءا من عمر عام واحد، يرتبط بزيادة خطر السلوكيات الحسية غير العادية بمقدار الضعف، مثل عدم القدرة على الاستجابة لمناداة أسمائهم.

وتضاعف كل ساعة إضافية أمام شاشة الجهاز الذكي من مخاطر مشاكل السلوك الحسي اللاحقة مقارنة بالأطفال الذين لم يتعرضوا للوسائط الرقمية.

وقد يكون الأطفال الذين يعانون من اضطراب المعالجة الحسية، والذي غالبا ما يترافق مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطراب طيف التوحد (ASD)، حساسين للغاية للأضواء والضوضاء العالية، أو قد يبحثون عن تحفيز إضافي بطرق أخرى.

قائمة تأثيرات شديدة قد يتعرض لها الطفل:


وتضيف النتائج المعالجة الحسية غير الطبيعية إلى قائمة التأثيرات الشديدة المحتملة لقضاء الكثير من الوقت أمام الشاشات، بما في ذلك تأخر تعلم اللغة وضعف الأداء الإدراكي وتطور مرض التوحد.

وقالت الدكتورة كارين هيفلر، المعدة الرئيسية والأستاذة المساعدة للطب النفسي في كلية الطب في Drexel: "بالنظر إلى هذا الارتباط بين الوقت الطويل أمام الشاشة وقائمة متزايدة من المشاكل التنموية والسلوكية، قد يكون من المفيد للأطفال الصغار الذين تظهر عليهم هذه الأعراض أن يخضعوا لجلسة مراقبة".

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