نصائح ومحاذير للأم مع تحميم الطفل في الشتاء

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تهتم الأم بتحميم رضيعها مع قدوم الشتاء، حيث تشعر الأم بالقلق من تحميمه، ولكن هذا لا ينفي ضرورة تحميمه بشكل منتظم للحفاظ على نظافته.





تحميم الرضيع في الشتاء: اضافة اعلان



تأجيل تحميم الرضيع في هذه الحالات:



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موقع "ويب طب" ذكر تفاصيل أكثر حول تحميم الرضيع في الطقس البارد أهمها:1-الوقت الأنسب لتحميم الطفل: من الأفضل تحميم الطفل الرضيع نهارًا بحيث تكون الشمس ساطعة، ويصبح الجو أقل برودة، ولكن يمكن تحميم الطفل قبل النوم مباشرة لمساعدته على الاسترخاء.2- درجة حرارة الماء: يجب عدم استخدام الماء الساخن أو المائل للسخونة لتحميم الطفل الرضيع، والأفضل هو ملئ حوض الاستحمام بماء دافئ أو فاتر حتى لا يكون قاسيًا على جلد الطفل.3- عدد مرات تحميم الطفل أسبوعيًا: ينصح بتغيير روتين استحمام الرضيع في موسم الشتاء عن موسم الصيف، فلا يكون بشكل يومي كما هو معتاد، والأفضل تحميمه كل يومين أو ثلاثة أيام.4- إغلاق النوافذ والشرفات قبل تحميم الطفل: من الأمور الهامة التي يجب أن تنتبه إليها الأم عند تحميم الرضيع في الشتاء هو القيام بإغلاق كافة نوافذ وشرفات المنزل وعدم وجود أي مصدر هواء خارجي يمكن أن يصل إلى الطفل وهو مبلل.5- تحضير أدوات الاستحمام قبل البدء: ينبغي التأكد من تحضير كافة أدوات تحميم الطفل قبل البدء في المهمة، وذلك لتفادي أي تأخير يعرض الطفل للهواء البارد.6- ترطيب جسم الطفل: خطوة ضرورية لوقاية جلد الطفل من الجفاف الذي يمكن أن يصيبه في موسم الشتاء وخاصة بعد الاستحمام، حيث أن درجة حرارة الماء المرتفعة تسبب تجريد الجسم من الزيوت الطبيعية، والتي تحافظ على ترطيبه.7- تقصير مدة الاستحمام: ينصح بتحميم الطفل سريعًا في موسم الشتاء، والبدء بجسم الطفل وبعد الانتهاء منه غسل الشعر ثم تجفيف جسم الطفل ورأسه جيدًا.1-وجود موعد يستدعي مغادرة المنزل: إن كان هناك موعد يستدعي أخذ الطفل إلى مكان خارج المنزل، فالأفضل هو تأجيل تحميمه حتى العودة إلى المنزل.2- إصابة الطفل بنزلات البرد والإنفلونزا: في هذه الحالة ينصح بتأجيل تحميم الطفل حتى يتعافى، لأن الاستحمام يمكن أن يسبب تفاقم المشكلة.3- شدة برودة الطقس: يمكن تغيير روتين تحميم الطفل في حالة كان الطقس شديد البرودة، والانتظار ليوم أو يومين حتى يصبح الطقس مناسبًا.