نصائح طبية لا تفوتك لصيام آمن وصحي لطفلك

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من الأمور التي تشغل الآباء في شهر رمضان، ما يتعلق منها بصحة أبنائهم الصغار خلال شهر الصوم، وأهم النصائح للحفاظ عليهم، وكذا كيفية تـأهيلهم للصيام دون التعرض لمخاطر.

وقال اختصاصي طب الأطفال، الدكتور هاني الهنداوي: "بالنسبة لصيام الأطفال لا مانع صحيًا من تعويدهم على فكرة الصيام قبل سن العاشرة، وبالطبع فلا مانع من صيام الأطفال طالما لم يكن هناك مانع صحي أو مرض مزمن أو كانت صحتهم تسمح بذلك".

وأضاف: "لذلك يجب قبل بدء الشهر الكريم استشارة طبيب الأطفال الذي سيقوم بعمل التحاليل اللازمة للتحقق من أن الطفل ليس لديه مشكلة كنقص الحديد أو بعض الفيتامينات".

وبعد ذلك إذا قرر الوالدان صيام طفلهما يجب أن يُشجعانه على الحركة والأنشطة الترفيهية خلال اليوم بشكل طبيعي، ولكن تحت المراقبة الدورية، وفق ما أورد موقع "سكاي نيوز" عربية.





السماح بصيام الأطفال



هؤلاء الأطفال ممنوعون من الصيام



علامات على الأطفال الصائمين



نصائح صحية لصيام الأطفال



ويعتمد قرار السماح بصيام الأطفال بشكل أساسي على عدة عوامل منها:- سن الطفل.-حالته الصحية والنفسية.-استشارة طبيب الأطفال الذي باستطاعته تحديد إمكانية صيام الأطفال من عدمه.ووفقًا للطبيب، فإنه لا ينصح بصيام الأطفال، خاصة صغار السن (أقل من 10 سنوات).ويعزو ذلك إلى أن الصوم قد يؤثر على نموهم أي وزنهم وطولهم، لذلك نصح بـ:-أن يتم الصيام بشكل تدريجي من عمر 8 سنوات.-تحديد أيام الصوم، على سبيل المثال، كأن يصوم الطفل أول وآخر يوم من شهر رمضان فقط.-الامتناع عن الطعام فقط والاستمرار بشرب الماء.-تحديد ساعات الصوم خلال النهار، مثلاً: من الثامنة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر.وكشف الدكتور الهنداوي عن بعض الحالات المرضية التي تمنع الطفل من الصيام، وتشمل:الأطفال مرضى السكري من النوع الأول: هؤلاء الأطفال يجب عليهم عدم الصيام لأن انخفاض السكر في الدم يسبب غيبوبة ويمكن أن يؤدى إلى الوفاة لأنه يؤثر على المخ، وهو أخطر من ارتفاع السكر.الأطفال مرضى فقر الدم "الأنيميا": هؤلاء المرضى يجب عليهم تناول كميات مرتفعة من الحديد خاصة الكبدة والعسل الأسود واللحوم الحمراء، والصيام يؤثر على بنيانهم، وقد يؤدى إلى هبوط في الدورة الدموية.الأطفال أصحاب القصور الكلوي: هؤلاء الأطفال يمنعون عن الصيام بأمر الطبيب لأن لديهم خطة علاجية يومية، ولا يجب الاضطراب في جرعاتها لمنع حدوث مضاعفات.الأطفال مرضى الكبد المصاحب بخلل بوظائف الكلى.الأطفال مرضى الذبذبة الأذنية، وأمراض القلب الحادة.وأوضح الهنداوي أن هناك علامات يجب التوقف عندها على الأطفال الصائمين، وتتمثل في:- ملاحظة علامات الإرهاق أو التعب العام أو الشحوب أو التعرق.- الشكوى من آلام حادة في الرأس أو البطن.- عند ظهر عليهم دوخة شديدة وعدم اتزان.- الشعور بالجوع والعطش الشديدين وعدم استطاعتهم مقاومة ذلك أبدًا.وقال إنه في تلك الحالة يجب التوقف وإفطارهم على الفور.ونصح بتطبيق نظام غذائي صحي يرتبط بشكل مباشر بدعم التحصيل الدراسي للأطفال.وتابع: "ولذا يجب أن تكون وجبتي الإفطار والسحور التي يتناولها الطفل متوازنة لضمان تلبية احتياجاته من العناصر الغذائية الأساسية التي تعينهم على الدراسة والصوم".وشدد على أنه "من الضروري على الأمهات توفير تغذية متوازنة لدعم تطور أطفالهن ونموهم البدني والذهني، دون أن يأثر الصوم سلباً على صحتهم أو تحصيلهم الدراسي".وأوضح أن هناك نصائح وإرشادات طبية عدة يمكن للأمهات تنفيذها لضمان صحة أطفالهم طوال الشهر الفضيل، لزيادة تركيزهم ونشاطهم، حيث تسهم وجبة السحور في منح الأطفال الطاقة اللازمة ليومهم الدراسي.وحذر من التجاهل المستمر لوجبة السحور يشكل خطرًا على الصحة خصوصًا على المدى الطويل.فهي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة، ونقصها يؤثر على نشاط الجسم ويتسبب في حدوث خمول ومشكلات صحية للطفل ويجعله غير قادر على الصوم.وقال الهنداوي، إن من النصائح الصحية الواجب على الأهل:التأكد من أن أطفالهم يتجنبوها في وجبات الفطور أو السحور.تجنب السكريات والأطعمة التي تحتوي على سكريات عالية.يفضل استبدالها بالفواكه الطازجة عوضًا عن الحلويات والمشروبات المحلاة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر.مراعاة التخلي عن كميات الطعام الكبيرة واستبدالها بكميات أقل وبشكل متنوع، لزيادة الفائدة الصحية والتقليل من كمية الطعام دون زيادة على حاجة الطفل.