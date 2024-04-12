مفاجأة.. استشارية نفسية: لا تجعلوا الطفل يشاهد الأجهزة خلال هذه السنوات

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قالت رئيسة وحدة العلاج النفسي في "سعود الطبية"، د. ندى العيسى: إن أول سنتين للطفل يجب أن تكون دون مشاهدة الأجهزة.





لا تجعلوا الطفل يشاهد الأجهزة خلال هذه السنوات



وأكدت في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن انعزال الطفل ورغبته بالجلوس على الأجهزة ستنعكس سلبًا على سلوكه.وأوضحت أن أوقات الفراغ لدى الأطفال أصبحت مشكلة تؤرق الكثير من العائلات والأسر.





ونصحت أولياء الأمور بأن الطفل بعد سن عامين يمكنه أن يشاهد الأجهزة لمدة ساعة، ويكون تحت مراقبة، ويطالع محتوى مفيدًا هادفًا تحت إشراف الوالدين.





خطورة الأجهزة الخلوية على الأطفال



فيديو | رئيسة وحدة العلاج النفسي في "سعود الطبية" د. ندى العيسى: أول سنتين للطفل يجب أن تكون دون مشاهدة الأجهزة، وانعزال الطفل ورغبته بالجلوس على الأجهزة ستنعكس سلبا على سلوكه

وشددت على ضرورة انتباه الأمهات بأن محاولتهن إلهاء الطفل بالهاتف حتى ترتاح من صوته وإزعاجه، بأنه قد يكون منفصلًا تمامًا وهادئًا؛ لكنه يشاهد كوارث وفيديوهات غير لائقة لا لسنة ولا لعقله وتفكيره.