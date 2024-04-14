تحذير.. إهمال الأمهات لأطفالهن يعودهم على تناول الأغذية غير الصحية

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حذرت المختصة في التغذية د. وجدان قطب من خطورة إهمال الأمهات لأطفالهن الأمر الذي يترتب عليه تعويدهم على تناول الأغذية والأطعمة غير الصحية.



خطورة الطعام غير الصحي



نصائح مهمة للأمهات



فيديو | المختصة في التغذية د. وجدان قطب: إهمال الأمهات لأطفالهن يعودهم على تناول الأغذية غير الصحية #نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/uMxVcfaj5O — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2024

وقالت إن بعض الإمهات بدون وعي تهمل تعويد الطفل على تناول الأطعمة الصحية والتي تتسبب في إصابة الطفل بأمراض خطيرة ومنها السمنة والسكري.وأضافت نرى بعض الأطفال في سن صغيرة يتم إجراء عمليات جراحية بسبب السمنة لهم والبعض يصاب بالسكري بسبب الأطعمة غير الصحية.وتابعت "أحيانا الأمهات قد لا تكون مدركة لخطورة هذا الأمر، وأكدت أهمية تدريب الطفل وهو صغير على تعلم أنماط تناول الأطعمة الصحية".وينصح الخبراء بأهمية تقديم الأطعمة الصحية للطفل في سنوات حياته الأولى ومنها الخضروات والفواكه والأطعمة التي تحتوي على الألياف، ومنتجات الألبان لبناء العظام.ويحذر الخبراء من خطورة الاطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية وكذلك الأطعمة الجاهزة سريعة التحضير من الخارج.