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صحيفة تواصل الالكترونية

أخطرهم "إنستجرام".. ما أهم التطبيقات الضارة على أطفالك وكيف تتعامل معها؟

أخطر تطبيقات على أطفالك
أخطر تطبيقات على أطفالك
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حذرت شركة SafeWise المتخصصة في التكنولوجيا الأمنية واختبار المنتجات عبر الإنترنت بأن هناك عدد من التطبيقات الشائعة تعد هي الأخطر على الأطفال.اضافة اعلان
وذكرت الشركة لشبكة Fox San Antonio أن التنمر عبر الإنترنت، والمتحرشين الجنسيين، والمحتوى المصنف على أنه خطير ما هي إلا بعض المخاطر التي يتعرض لها الأطفال بسبب ما قد يخطئ الآباء في اعتباره تطبيقات غير ضارة.

المراسلة والفيديو والرسائل النصية

واحتلت تطبيقات المراسلة والفيديو والرسائل النصية مثل Kik و Discord المرتبتين الرابعة والخامسة على قائمة SafeWise
وأشارت الشركة إلى أن خطورة كيفية تخزين المعلومات على هذه التطبيقات إلى الأبد، وكيف يمكن للأشخاص الذين يتفاعلون معهم أن يستحوذوا على المحادثات، وقالت إنه من المهم التحدث مع الأطفال في وقت مبكر وفي كثير من الأحيان حول واقع الإنترنت وكيف يمكن أن يؤثر على حياتهم بأكملها.

تيك توك وسناب شات

وتحتل تطبيقات تيك توك Tik-Tok وسناب شات Snapchat المرتبة الثانية والثالثة في قائمتهما، وقد تبدو مقاطع الفيديو القصيرة والمرشحات المضحكة ضارة على هذه التطبيقات، لكن إجراءات الرقابة الفضفاضة، يمكن أن تدفع المحتوى الرائج والشائع "الترند" أمام وجه أطفالهم، بل وتجعلهم عرضة لاقتراب الغرباء منهم.

إنستجرام

وأكدت الشركة أن تطبيق إنستجرام Instagram هو التطبيق "الأخطر" على الأطفال، ووصفته بأنه مكان واسع للتنمر عبر الإنترنت، والذي يمكن أن يؤدي إلى إيذاء النفس.

3 نصائح عاجلة

وتوصي SafeWise بـ 3 خطوات يجب على جميع الآباء اتخاذها للمساعدة في التأكد من وصول طفلك إلى التطبيقات التي توافق عليها:
1 - تقييم تطبيقات الهاتف الحالية للأطفال.
2 - إعداد "الموافقة على الشراء" للتطبيقات على الهواتف.
3 - تثبيت تطبيق الرقابة الأبوية لإدارة التطبيقات ومرشحات المحتوى ومراقبة الرسائل.

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