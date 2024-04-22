4 أشياء تجنبها عند الإقامة في الفنادق

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كشف تشارلز بوزا، طبيب الأمراض الجلدية بنيويورك، عن 4 نصائح دعا إلى الالتزام بها عند الإقامة في الفنادق.

ويشمل ذلك، وفق ما أبرزه في مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك":





التأكد من عدم وجود بق الفراش



أجهزة التحكم عن بعد والأواني الزجاجية المكشوفة



أدوات النظافة المجانية



التواصل مع النزلاء الآخرين في الفندق



يوصي بفحص المراتب والألواح الأمامية وألواح الأقدام وإطارات السرير والأثاث في غرفة الإقامة بحثًا عن "البقع البنية الداكنة أو السوداء من البراز المجفف" التي يخلفها بق الفراش.بمجرد أن تستقر في غرفتك بالفندق، ينصحك بوزا بالابتعاد عن أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، والأواني الزجاجية المكشوفة المتوفرة في الفندق.وكشف السبب وراء تحذيره، قائلاً: "وهذا هو السبب - نفس قطعة القماش التي تنظف الحوض والمرحاض هي عادة قطعة القماش التي تمسح تلك الأسطح".وجدت دراسة أجرتها جامعة هيوستن عام 2012 أن أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون هي من بين أكثر العناصر المحملة بالبكتيريا في غرفة الفندق، إلى جانب مفاتيح المصابيح بجانب السرير.أبلغ الباحثون أيضًا عن وجود كمية مذهلة من البكتيريا في مستلزمات التدبير المنزلي مثل الإسفنج والمماسح، مما قد يؤدي إلى انتشار التلوث بين الغرف، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".ينصح طبيب الأمراض الجلدية بالابتعاد عن أدوات النظافة المجانية.قال بوزا وهو يلوح نحو الشامبو والبلسم وصابون الجسم المبطن بمغسلة الفندق: "الرقم 3 مغري، لكن لا تستخدم منتجات الفندق هذه - فهي عادة ما تكون شديدة الجفاف ومليئة بالعطور".وينصح الطبيب بالتواصل مع النزلاء الآخرين في الفندق.توصل بحث أجرته سلسلة الفنادق الأمريكية "إنديجو"، الذي أجري في نوفمبر إلى أن الناس يتفاعلون مع جيرانهم بشكل أقل من أي وقت مضى لأنهم خجولون للغاية، أو لا يريدون أن يكونوا مصدر إزعاج، أو ليس لديهم علاقة مع جيرانهم.يأتي ذلك على الرغم من أنه قد ثبت أنه حتى إن أصغر تفاعل بشري يمكن أن يجعل المجتمعات أكثر سعادة.