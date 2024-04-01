الإثنين، 22 رمضان 1445 ، 01 أبريل 2024

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احذر هذه المخاطر لأجل الحصول على راحة بالجسم وأمعاء صحية

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تعبيرية
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يدل الشعور بعدم الراحة المتكرر والغازات والانتفاخ والإمساك والإسهال وحرقة المعدة، على أن أمعاءك تواجه صعوبة في هضم الأطعمة والتخلص منها.

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كما أن الأمعاء غير الصحية يمكن أن تؤدي إلى الأرق أو قلة النوم، ما يؤدي إلى التعب.
أحد خبراء التغذية قدم  بعض النصائح المهمة حول كيفية الحفاظ على أمعاء صحية.
وبحسب صحيفة "ميرور"، فقد أفاد الطبيب ريتشارد أليسون، وفقا لدراسة جديدة شملت تناول الأطعمة الغنية بالألياف كل يوم، وتجنب الوجبات الكبيرة قبل النوم بثلاث ساعات بالآتي: 
1-علينا تناول طعام مليء بالألياف كل يوم.
2-  تجنب الوجبات الكبيرة لمدة 3 ساعات قبل موعد النوم.
3-  شرب الكثير من الماء، ومضغ الطعام جيدا.
4- علينا تجربة فاكهة أو خضراوات جديدة كل أسبوع.
5- ضرورة الأكل ببطء يمكن أن يساعد في تحقيق هضم أفضل.
6-  تأكد من أن نظامك الغذائي يحتوي على الكثير من الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقوليات، مثل الفول والعدس.تؤثر على كل الجسم
يذكر أن صحة الأمعاء لا ترتبط بجهازك الهضمي فقط، وإنما تؤثر بشكل واضح على بقية الجسم، الذي تظهر عليه علامات تحذرك من وجود مشكلة، وتشكل مؤشرا على ضرورة إجراء تغييرات.

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