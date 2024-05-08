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حكمة ربانية.. "الخضيري" يكشف فوائد الصوم لمدة ١٤ ساعة

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الأستاذ الدكتور فهد الخضيري
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كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، عن فوائد الصوم لمدة ١٤ ساعة.

فوائد الصوم لمدة ١٤ ساعةاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن الجوع لمدة ١٤ ساعة "الصيام والصيام المتقطّع"،  يجعل شحوم ودهون الجسم تذوب لتعطي سعرات حرارية وطاقة، الأمر الذي يساعد في إنقاص الوزم.
وبين أن الإنسان خُلقَ ليجوع وليس ليشبع؛ مؤكدًا أن الشبع دائمًا ليس خيارًا صحيًا وأن الاستمرار في الأكل والإكثار منه يُكوّن الدهون.

أهم طرق إنقاص الوزن

1 - الابتعاد عن القلق والتوتر.
2 - ممارسة الحركة والمشي والرياضة الخفيفة.
3 - الابتعاد عن السكريات والمعجنات والمخبوزات والحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر.

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