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لتجنب المضاعفات.. نصائح هامة لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل
التهاب المفاصل
أ أ
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يؤكد الأطباء، أن التهاب المفاصل الروماتويدي لا يؤثر فقط  على المفاصل والعظام  بل يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان.اضافة اعلان

وفيما يلي بعض النصائح المهمة التي يجب مراعاتها وفقًا لموقع "webmd" للوقاية من مضاعفات التهاب المفاصل الروماتويدي:

نصائح لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي


1- فحوصات بانتظام

يمكن أن تساعد الفحوصات المتكررة مع متخصصي الرعاية الصحية، وخاصة أطباء الروماتيزم، في مراقبة تطور التهاب المفاصل الروماتويدي وتقييم أي علامات محتملة لسرطان الغدد الليمفاوية.

2- مراقبة الأعراض 

انتبه إلى أي أعراض غير عادية، مثل فقدان الوزن غير المبرر، أو تضخم الغدد الليمفاوية، أو التعب المستمر، وأبلغ فريق الرعاية الصحية الخاص بك عنها على الفور.

3- خيارات العلاج مع الطبيب

ناقش خيارات علاج التهاب المفاصل الروماتويدي مع طبيب الروماتيزم الخاص بك، وقم بوزن فوائد ومخاطر الأدوية المثبطة للمناعة بعناية، يمكن أن تساعد خطط العلاج الشخصية في إدارة التهاب المفاصل الروماتويدي مع تقليل مخاطرالإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية.

4- نمط الحياة الصحي

حافظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، وإدارة الإجهاد، والتي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على كل من التهاب المفاصل الروماتويدي والصحة العامة.

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