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في 30 ثانية.. 3 أسئلة تساعد على تشخيص سرطان البروستاتا

البروستاتا
سرطان البروستاتا ينتشر أكثر بين كبار السن
أ أ
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يحدث سرطان البروستاتا في غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز موجودة لدى الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية.اضافة اعلان
ووفقًا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن هناك بعض عوامل الخطر التي تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا، وعلى رأسها، أي شخص لديه تشريح ذكري
وكما هو الحال مع معظم أنواع السرطان، فإن احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا تزداد أيضًا مع تقدم العمر.
وأشارت مؤسسة أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة إلى أن سرطان البروستاتا هو الأكثر شيوعًا بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 75 إلى 79 عامًا.
وأظهرت الأبحاث على مر السنين أن سرطان البروستاتا يصيب الرجال السود بشكل أكبر من البيض أو الآسيويين، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

الأسئلة الثلاث

وبالتالي، هناك ثلاثة أسئلة يجب أن تطرحها على نفسك لتقييم خطر الإصابة بسرطان البروستاتا هي:
هل لدي تشريح ذكري؟
هل عمري بين 75 إلى 79 سنة؟
هل أنت أسود؟
إذا أجبت بنعم على هذه الأسئلة الثلاثة، وشعرت بأعراض المرض، فيجب استشارة الطبيب.

أعراض سرطان البروستاتا

وتتمثل أعراض سرطان البروستاتا، كما حددتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا في الآتي:
-الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، وغالبًا أثناء الليل.
-الحاجة للاندفاع إلى الحمام. 
-صعوبة في البدء في التبول (التردد).
-الإجهاد أو أخذ وقت طويل أثناء التبول.
-تدفق ضعيف.
-الشعور بأن المثانة لم تفرغ بشكل كامل.
-دم في البول أو دم في السائل المنوي.

التاريخ العائلي للمرض

هناك عوامل خطر أخرى يجب مراعاتها، ترتبط بالتاريخ العائلي للمرض، إذ يمكن أن يلعب دورًا، مثل الوراثة والوزن والطول.
ويكون الشخص معرضًا لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا إذا كان لديه قريب مصاب به.
ويشمل الأقارب المقربين: (الأب، الأخ، الجد، العم).
أما بالنسبة للوراثة، فإن جينات BRCA2 المتحورة تزيد من خطر إصابة الشخص بسرطان البروستاتا بمقدار الضعف.
وعندما يتعلق الأمر بالوزن والطول، فكلما كان حجم الشخص أكبر، كلما كان أكثر عرضة للخطر.
ومؤشر كتلة الجسم البالغ 30 أو أكثر، مما يشير إلى السمنة، يعرض الشخص لخطر متزايد للإصابة بسرطان البروستاتا.
وينطبق هذا أيضًا على الرجال طوال القامة، الذين يتعرضون لخطر الإصابة بالمرض القاتل.

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