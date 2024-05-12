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الإصابة بمتلازمة الأمعاء القصيرة.. الأعراض وطرق العلاج

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أرشيفية
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تتسبب أعراض الإصابة بمتلازمة الأمعاء القصيرة في فقدان الوزن بسبب نقص المغذيات والإسهال المائي الشديد والبراز الدهني، وعدم تحمل اللاكتوز "سكر الحليب"، إضافة إلى الشعور بالانتفاخ وحرقة المعدة والغثيان والقيء.اضافة اعلان

الإصابة بمتلازمة الأمعاء القصيرة:

من جهتها أوضحت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي، أن متلازمة الأمعاء القصيرة هي حالة طبية تحدث عند إزالة جزء كبير من الأمعاء الدقيقة، على سبيل المثال، بسبب مرض "كرون"، وهو التهاب مزمن يصيب الأمعاء.
وأضافت الجمعية أنه نتيجة لذلك فإن الجسم يصبح غير قادر على امتصاص العناصر الغذائية الكافية من الطعام، ما يؤدي إلى الإصابة بسوء التغذية من ناحية، ومعاناة مشكلات كثيرة في الجهاز الهضمي من ناحية أخرى.

طرق العلاج:

1-يمكن مواجهة متاعب متلازمة الأمعاء القصيرة بواسطة الأدوية، على سبيل المثال، لإيقاف الإسهال المائي.
2- كما يمكن مواجهة إفراز حمض المعدة الزائد بواسطة بعض الأدوية "مثبطات مضخة البروتون".
3- ولتجنب الإصابة بسوء التغذية، ينبغي اتباع نظام غذائي صحي متوازن يقوم على الخضراوات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة.
4-  اللجوء إلى المكملات الغذائية، على أن يتم تناولها تحت إشراف الطبيب.

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