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الأسئلة التي تتنبأ بخطر سرطان البروستاتا.. و7 علامات لا تتجاهلها أبدًا

البروستاتا
سرطان البروستاتا ينتشر بين الرجال
أ أ
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يعد سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، لكن الأعراض لا تظهر على الكثيرين إلا بعد مرور فترة طويلة، فيما تزيد فرصة اكتشاف المرض مبكرًا من احتمالية الشفاء منه.اضافة اعلان
والبروستاتا عبارة عن غدة بحجم حبة الجوز، تقع أسفل المثانة وتلتف حول مجرى البول، وهو الأنبوب الذي ينقل البول خارج الجسم. له دور في تكوين السائل المنوي.
وأبرزت صحيفة "ذا صن"، ثلاثة أسئلة قالت إنها يمكن أن تساعد في التنبؤ بخطر الإصابة بسرطان البروستاتا، حيث إن بعض العوامل تعني أن الشخص أكثر عرضة للإصابة به.

. كم عمرك؟


يؤثر سرطان البروستاتا بشكل رئيس على الرجال الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق، ويزداد خطر الإصابة به مع التقدم في السن، وفقًا لمؤسسة سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة.
وأضافت أن العمر الأكثر شيوعًا لتشخيص إصابة الرجال بسرطان البروستاتا هو بين 70 و74 عامًا.

. هل لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستاتا؟

إذا كان والدك أو أخوك مصابًا بسرطان البروستاتا، فقد يكون مؤشر خطر على إصابتك أيضًا.
وقالت مؤسسة سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة: "إن احتمال إصابتك بسرطان البروستاتا يزيد مرتين ونصف إذا كان والدك أو أخوك مصابين به، مقارنة برجل ليس لديه أقارب مصابون بسرطان البروستاتا".
وتكون الفرصة أكبر إذا أصيب أحد الأقرباء بالمرض في سن أقل من 60 عامًا.
ولا يقتصر الأمر على الأقارب الذكور فقط الذين يجب أن تضعهم في الاعتبار. وقالت المؤسسة إن خطر الإصابة بالسرطان يتزايد عند إصابة الوالدة والأخت بسرطان الثدي أو المبيض.
ونصحت بمراجعة الطبيب لمن كان عمره يزيد عن 45 عامًا، أو لديه أحد أفراد الأسرة مصاب بسرطان البروستاتا.

. هل أنت أسود؟


على الرغم من أنه ليس من الواضح السبب حتى الآن، إلا أن الرجال السود هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالرجال الآخرين.
وقال مركز سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة: "في المملكة المتحدة، يصاب حوالي واحد من كل أربعة رجال سود بسرطان البروستاتا في حياتهم".
وأشارت إلى أن الإصابة بالمرض تتزايد إذا كان الشخص من عرق أسود مختلط.

7 علامات لا تتجاهلها أبدًا


وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، قد تشمل بعض علامات سرطان البروستاتا ما يلي:
- الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، وغالبًا أثناء الليل.
- الحاجة للاندفاع إلى المرحاض.
- صعوبة في البدء بالتبول.
- الإجهاد أو أخذ وقت طويل أثناء التبول.
- تدفق ضعيف.
- الشعور بأن المثانة لم تفرغ بشكل كامل.
- دم في البول أو دم في السائل المنوي.
إذا كانت لديك هذه الأعراض، فهذا لا يعني أنك مصاب بالمرض، ولكن يجب عليك فحصها.

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