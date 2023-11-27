طبيب يكشف معلومات مهمة عن التصلب المتعدد وأبرز أعراضه

أ أ

قال الدكتور حامد أبولبن، استشاري مناعة ، إن مرض التصلب المتعدد هو مرض مناعي يصيب الجهاز العصبي المركزي ، مضيفا: من المفترض أن هذا الجهاز يحارب البكتريا لكن لسبب غير معروف يبدأ في تكوين نقاط التهالبية. اضافة اعلان





تخبيش في العين

دراسة حديثة





وتعدّ الدراسة التي نشرها باحثون من بريطانيا وإيطاليا، الاثنين، بدورية «الخلية الجذعية» خطوة نحو تطوير علاج متقدم بالخلايا الجذعية لمرض التصلب المتعدد، وهو مرض يسبب إعاقة، وبعض المصابين يفقدون القدرة على المشي وحدهم أو المشي عموماً.



تدمير الجهاز المناعي





ويتعايش مع مرض التصلب المتعدد أكثر من مليوني شخص حول العالم، ويحدث بسبب تدمير جهاز المناعة في الجسم لـ«المايلين»، وهو الغلاف الواقي المحيط بالألياف العصبية حول الدماغ والحبل الشوكي، ما يؤدي لمشكلات في الاتصال بين الدماغ وبقية الجسم.





وكشفت التطورات البحثية الأخيرة عن أن علاجات الخلايا الجذعية قد تساعد في تخفيف هذا الضرر، عن طريق حقن أو زرع الخلايا الجذعية «الرئيسية» في الجسم، والتي يمكن برمجتها لتتطور إلى أي نوع من الخلايا تقريباً داخل الجسم.





وبعد دراسة سابقة ناجحة أجراها الباحثون على الفئران لاختبار هذا النهج، استكملوا دراستهم الجديدة على البشر، حيث حُقنت الخلايا الجذعية العصبية مباشرة في أدمغة 15 مريضاً بالتصلب المتعدد في إيطاليا.





واستُخلصت الخلايا الجذعية من خلايا مأخوذة من أنسجة المخ لأحد الأجنة، وتابع الباحثون المرضى على مدى 12 شهراً، وخلال هذه الفترة لم تحدث وفيات مرتبطة بالعلاج أو آثار سلبية خطيرة.



بداية التجربة





وفي بداية التجربة، أظهر جميع المرضى مستويات عالية من الإعاقة، حيث احتاج معظمهم إلى كرسي متحرك.













#قناة_السعودية pic.twitter.com/X45zDTTgbH ما هو مرض التصلب العصبي المتعدد؟ #الشارع_السعودي November 27, 2023 لكن خلال فترة المتابعة البالغة 12 شهراً، لم تظهر على أيّ منهم زيادة في الإعاقة أو تفاقم الأعراض، ولم يبلغ أي من المرضى عن أعراض تشير إلى الانتكاس، ولم تتدهور وظائفهم الإدراكية بشكل ملحوظ أثناء فترة الدراسة، ما عدّه الباحثون يشير إلى استقرار كبير للمرض، دون ظهور علامات تقدم.

وأضاف في لقاء على القناة السعودية: ومن بين أعراضه تخبيش في النظر وتنميل وضعف في اليد والرجل وصعوبة في الاتزان.في سياق متصل، كشفت دراسة حديثة أن حقن نوع من الخلايا الجذعية في أدمغة المرضى الذين يعانون من التصلب المتعدد يحقق نتائج واعدة، ويمكن أن يحمي الدماغ من أضرار المرض.