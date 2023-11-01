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طبيب يكشف أهم الأطعمة لمنع لزوجة الدم

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لزوجة الدم
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كشف طبيب القلب الروسي تاماز غاغلوشفيلي عن الأغذية التي يجب تجنبها لمنع لزوجة الدم، حيث يرتبط الدم اللزج بحالات خطيرة مثل تجلط الدم أو النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.اضافة اعلان

التعرض للجفاف


وحسب الطبيب فإن أخطر شيء هو التعرض للجفاف. كما شدد الطبيب على أهمية الالتزام بنظام غذائي متوازن.

وقال تاماز غاغلوشفيلي: "عندما لا يوجد ما يستدعي تناول مضادات التخثر، فإنه لاحاجة إلى تخفيف الدم، ويكفي شرب كمية كافية من الماء".

زيادة كثافة الدم


وأوضح اختصاصي السموم البروفيسور ميخائيل كوتوشوف في قناته على "تيليغرام" أنه يمكن الكشف عن زيادة كثافة الدم باستخدام التحليل العام للدم، وإذا كانت هناك مشكلة يجب التخلص من السكر أولا. فمن المعلوم أنه يزيد من مستويات الجلوكوز في الدم.

ونتيجة لذلك، "يزداد إنتاج مركّبات الليبيديوم، ما يزيد من لزوجة الدم، ومعه خطر الإصابة بالتخثر".

كما نصح ميخائيل كوتوشوف التقليل من تناول أطباق الحنطة السوداء والموز والبطاطس، مع التركيز على الأطعمة التي تحتوي على مادة التورين، على سبيل المثال، المأكولات البحرية. وقال:" غالبا ما يعاني المرضى الذين يواجهون ارتفاع  لزوجة الدم من نقص البروتين. لذلك يجب أن يكون البروتين موجودا في كل وجبة.


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