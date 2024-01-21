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دراسة تحذر من تناول الطفل لعصير الفاكهة يومياً.. وتوضح البديل الأفضل

العصائر
العصائر
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حذرت دراسة حديثة من خطورة تناول الطفل لعصير الفاكهة يومياً ونصحت بتناول الفاكهة الكاملة الطازجة كأفضل بديل لتقوية المناعة والحفاظ على صحة الطفل.

وأوضحت الدراسة، أن تناول الطفل للعصير يومياً يرتبط بزيادة الوزن وزيادة معدلات السمنة.

خطورة العصائر على على صحة الطفل


وعلى الر غم من احتواء عصير الفاكهة على فيتامينات وبعض المغذيات الدقيقة، إلا أن القلق يأتي من نسبة السكر العالية فيه، وعدم احتوائه على ألياف غذائية تحد من تأثير السكر، بحسب "مديكال نيوز توداي".

وللتحقق من ذلك، راجع فريق بحثي من جامعتي تورونتو وهارفارد ومستشفيات: سيك كيدز، وبريغهام، وسانت مايكل، 42 دراسة حول تأثير شرب عصير الفاكهة النقي بدون إضافات، يومياً.

ووجدوا أنه بالنسبة للأطفال، هناك علاقة إيجابية بين الشرب اليومي لعصير الفاكهة وزيادة الوزن، أما لدى البالغين، فلم يلاحظ أي ارتباط مماثل إلا في بعض الدراسات.

واشتملت الدراسات على مجموعة من عصائر الفاكهة: الرمان، والتوت، والكرز الحامض، والتفاح، والحمضيات، والعنب، وقارنتها مع النظام الغذائي القياسي وحده، أو الماء، أو المشروبات الدايت أو المشروبات منخفضة السعرات الحرارية.

أهم نتائج الدراسة


وبينت النتائج: "على الرغم من عدم وجود فروق كبيرة في تغيرات الوزن عبر أنواع العصير المختلفة في هذه الدراسة، إلا أن هناك اتجاهاً جديدا يفضل العصائر المشتقة مما يسمى الأطعمة الفائقة، مثل: الرمان والتوت والكرز".

كذلك اقترحت توصيات الدراسة "تناول الفاكهة الكاملة بدلاً من عصير الفاكهة، وعدم تناول العصير يومياً، كما دعمت النتائج التوصيات القائمة باستهلاك عصير الفاكهة بما لا يزيد عن 118 ملل في اليوم للطفل من عمر 1-3 سنوات، وما لا يزيد عن 177 ملل في اليوم في عمر 4-6 سنوات، وما لا يزيد عن 236 ملل في عمر 7-18 سنة.

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