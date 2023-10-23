تتشابه مع الخرف.. 5 أعراض لنقص فيتامين مهم بالجسم

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يعد فيتامين ب 12 من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فهو مسؤول عن العديد من الوظائف الحيوية، وبالتالي فإن نقصه يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. اضافة اعلان

غير أنه يمكن الخلط بينها وبين مشاكل أخرى بسبب مجموعة واسعة من الأعراض التي يسببها.

وقالت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس عبر الإنترنت: "فيتامين ب 12 هو فيتامين أساسي، مما يعني أنه لا يمكن تصنيعه في جسم الإنسان ويجب تناوله من خلال النظام الغذائي. ويوجد في اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والبيض".





فيتامين ب 12



الأعراض الأكثر خطورة لنقص فيتامين ب 12



أعراض أخرى لنقص فيتامين ب 12



ماذا تفعل إذا كنت تعتقد تعاني من نقص فيتامين ب 12



وأضافت لصحيفة "إكسبريس" "بعض حبوب الإفطار مدعمة بـ ب12. بمجرد تناوله، يتم امتصاص فيتامين ب 12 في الأمعاء بمساعدة بروتين يسمى العامل الداخلي.ووفقًا لها، "يعد فيتامين ب12 حيويًا لصنع الحمض النووي، وبالتالي فهو ضروري لمجموعة واسعة من عمليات ووظائف الجسم، بما في ذلك صنع خلايا الدم الحمراء، ووظيفة الأعصاب في الأعصاب الطرفية وفي جميع أنحاء الدماغ والجهاز العصبي المركزي".وأشارت إلى أنه "يتم تخزين فيتامين ب12 في الكبد، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى ثلاث سنوات قبل استنفاد المخزون وظهور الأعراض تدريجيًا".غير أنه "نظرًا لأن الأعراض تظهر ببطء شديد، فإن نقص فيتامين ب12 يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد لفترة طويلة"، بحسب قولها.ونظرًا لحقيقة أن فيتامين ب 12 ضروري لمساعدة وظائف المخ، فقد يتم الخلط بين بعض الأعراض الأكثر خطورة للنقص وبين علامات الخرف، وتشمل:- اضطراب في عمليات التفكير واتخاذ القرارالتغيرات السلوكيةانخفاض القدرة على التفكير وحل المشكلاتالاكتئابالاضطرابات البصرية.في بعض الحالات، تم ربط نقص فيتامين ب 12 بمرض الزهايمر - النوع الأكثر شيوعًا من الخرف.وقالت الدكتور لي: "إن نقص فيتامين ب12 له عواقب وخيمة على صحة الإنسان. يرتبط نقص ب 12 أيضًا بالاكتئاب والذهان، وكذلك التصلب المتعدد ومرض باركنسون ومرض الزهايمر".وكشفت عن أعراض أخرى لنقص فيتامين ب 12 على النحو التالي:التعب والإرهاقشعور بالاغماءالصداعالخفقانفقدان الشهيةفقدان الوزناحمرار اللسان المصحوب بألمقرحة الفمالجلد الأصفر الشاحبالشعور بالوخز.إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين ب12، يمكنك محاولة زيادة تناولك من خلال النظام الغذائي.ويشمل ذلك تناول المزيد من اللحوم والأسماك والجبن والبيض والأطعمة المدعمة بفيتامين ب12.وإذا كانت أعراضك أكثر خطورة أو لا يساعدك تغيير نظامك الغذائي، يجب عليك التحدث إلى الطبيب، لإجراء الاختبارات اللازمة، وتقديم العلاج المناسب للحالة، سواءً كانت مكملات فيتامين ب12 العادية، أو الحقن.