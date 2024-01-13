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بشرى لهؤلاء المرضى.. علاج طال انتظاره من لحاء هذه الشجرة

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شجرة الصفصاف
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كشف باحثون فلنلنديون أن مستخلص لحاء شجرة الصفصاف له تأثيرات مضادة للفيروسات بما فيها كورونا.

علاج كورنا من لحاء هذه الشجرةاضافة اعلان

وحسب سبوتنيك"، فقد أثبت فريق البحث أن لحاء الصفصاف هو أصل الأسبرين، وأنه يمكن أن يكون مفتاحًا لدواء حيوي جديد مضاد للفيروسات خاصة المعوية.
وبين الفريق أن مستخلص لحاء الصفصاف، وهو نبات معروف بإنتاج مركبات طبية مختلفة، يظهر تأثيرًا مضادًا للفيروسات واسع النطاق في دراسات الخلايا المختبرية.

نزلات البرد وكورونا والأنفلونزا

وأكد أن العلاج المكتشف أثبت فعالية على الفيروسات التاجية المغلفة، والتي تسبب نزلات البرد وكورونا والأنفلونزا والتهاب السحايا.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي لا توجد أدوية معتمدة سريريًا تعمل ضد الفيروسات المعوية بشكل مباشر، فإن هذا العلاج يمكن أن يغير قواعد اللعبة في المستقبل.

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