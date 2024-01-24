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بسبب خطورتها على الحياة .. تحذير طبي من تناول مضادات حيوية شهيرة

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية
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يصف الأطباء عادة المضادات الحيوية واسعة النطاق لعلاج التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي والتهاب الجيوب الأنفية والأمراض المنقولة جنسيًا والتهاب الملتحمة والتهابات الأذن.اضافة اعلان

المضادات الحيوية

وتشمل المضادات الحيوية التي يتم وصفها، الفلوروكينولونات الليفوفلوكساسين، والموكسيفلوكساسين، والنورفلوكساسين، والأوفلوكساسين، والسيبروفلوكساسين.
لكن مسؤولين صحيين حذروا من أن استخدام الفلوروكينولونات، لعلاج الأمراض الشائعة مثل التهابات المسالك البولية يؤدي إلى أضرار "لا رجعة فيها"، بحسب صحيفة "ذا صن".

عقار الفلوروكينولون - سيبروفلوكساسين

وفي سبتمبر، حذر مسؤولو الصحة في بريطانيا من أن الأشخاص الذين يتناولون الأدوية معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية .
وجاء ذلك بعد أن أقدم طبيب عام متقاعد على التخلص من حياته، على الرغم من أنه ليس لديه تاريخ من الاكتئاب، بعد علاجه بعقار الفلوروكينولون المسمى سيبروفلوكساسين.
كما ارتبطت أدوية المضادات الحيوية أيضًا بالتسبب في تعطيل أو تلف دائم في الأوتار والعضلات والمفاصل والأعصاب.

تأثيرات المضادات الحيوية الفلوروكينولون

وقالت الدكتورة أليسون كيف، من وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ببريطانيا: "لقد استمعنا إلى تجربة المرضى فيما يتعلق بردود الفعل السلبية طويلة الأمد والتي قد لا رجعة فيها بعد استخدام المضادات الحيوية الفلوروكينولون، والتي توصف في بعض الحالات للحالات الخفيفة – الالتهابات المعتدلة". 
وأضافت: "نحن ندرك تمامًا أهمية الحد من استخدام هذه الأدوية. لهذا السبب، اعتبارًا من اليوم، يجب وصف الفلوروكينولونات فقط عندما يكون استخدام المضادات الحيوية الأخرى غير مناسب". 
وتابعت: "يجب التوقف عن استخدام الفلوروكينولون عند ظهور العلامات الأولى لرد فعل سلبي خطير."
وأشارت إلى أنه يجب على المرضى أن "يقرؤوا بعناية النصائح الواردة في نشرة معلومات المريض حول ردود الفعل السلبية المحتملة".
وتحذر إرشادات الاستخدام الدوائي من زيادة خطر الأفكار الانتحارية المرتبطة باستخدام الفلوروكينولونات.
وأضافت الدكتورة أليسون أنه يجب على المرضى "طلب المشورة الطبية الفورية" إذا عانوا من آثار جانبية تتعلق بالأوتار أو العضلات أو المفاصل أو الأعصاب أو الصحة العقلية.
وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، إن "عددًا صغيرًا" فقط من المرضى سيعانون من آثار جانبية "طويلة الأمد أو دائمة".

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