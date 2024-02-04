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الماء يساعد على إنقاص الوزن.. إليك الكمية التي يجب أن تشربها يوميًا

شرب الماء
الماء له فوائد صحية كبيرة
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الماء سر الحياة، قال الله عنه "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، ويشتهر بفوائده الصحية الهائلة، فهو يعمل على تخليص الجسم من السموم.اضافة اعلان
ومما يشاع عن الماء أنه يساعد على فقدان الوزن، لكن إيمي جودسون، اختصاصية التغذية، والمتخصصة في علم التغذية الرياضي قالت: "إن شرب الماء يمكن أن يكون مفيدًا للمساعدة في الشبع، لكنه ليس سببًا مباشرًا لفقدان الوزن في حد ذاته".

شرب الماء يساعد على الشبع 

وأظهرت دراسة أجريت في جامعة فاجينينجن في هولندا، أن المشاركين الذين تناولوا مخفوق الحليب متبوعًا بالكثير من الماء امتلأوا بشكل أسرع من أولئك الذين شربوا القليل من الماء فقط.
ويمكن أن يساعد الماء قبل أو بعد الوجبات على الشعور بالشبع، مما قد يؤدي عادة إلى تناول وجبات أصغر.
وأشارت جودسون إلى أن الماء مفيد أيضًا لأنه يمكن أن يصرفنا عن المشروبات الأخرى الأقل صحية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".
وقالت إن شرب الماء قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية يحافظ على رطوبة الجسم لأداء أفضل.
وتابعت جودسون: "(هذا) يمكن أن يساهم في حرق السعرات الحرارية أثناء ممارسة الرياضة. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى التعب ويتحرك الأفراد بشكل أبطأ أثناء التمرين".

ما هي كمية المياه التي تحتاحها يوميًا؟ 


قالت جودسون: "في حين أن هناك قاعدة قديمة مفادها أنه يجب عليك شرب ثمانية أكواب من الماء، فإن الحقيقة هي أن العديد من العوامل تؤثر على كمية المياه التي تحتاجها، بما في ذلك عمرك وجنسك ومستوى نشاطك وصحتك العامة". 
وتابعت: "بالنسبة للنساء، تبلغ كمية المياه الإجمالية حوالي 11.5 كوبًا يوميًا، وللرجال حوالي 15.5 كوبًا. ومع ذلك، تشمل هذه التقديرات السوائل المستهلكة من الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك الماء". تحصل عادة على حوالي 20% من الماء الذي تحتاجه من الطعام الذي تتناوله (الفواكه، الخضار، الحساء، إلخ). ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تحتاج النساء إلى حوالي تسعة أكواب من السوائل يوميًا والرجال حوالي 13 كوبًا للمساعدة في تعويض كمية الماء المفقودة.

وفيما يلي بعض النصائح:

الشرب قبل الطعام

يمكن أن يساعد ذلك في التحكم في تناول الطعام ويمنعك من الاستمرار في الأكل عندما تشعر بالشبع.

الحفاظ على الترطيب 

قالت جودسون: "إن احتساء الماء طوال اليوم يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الترطيب. بالإضافة إلى ذلك، كثيرًا ما يخلط الكثير من الناس بين العطش والجوع وقد يصلون إلى الطعام عندما يكونون في الواقع عطشى فقط. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة تناول السعرات الحرارية".

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