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"الخضيري" يكشف سر اختلاف مهيجات القولون العصبي من شخص لآخر

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القولون العصبي
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كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أ.د.فهد الخضيري، عن سر اختلاف مهيجات القولون العصبي من شخص لآخر.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن مهيجات القولون العصبي تختلف من شخص لآخر، وذلك حسب طبيعة الشخص.اضافة اعلان

تهيج القولون

وأضاف أن بعض الناس يتهيج من القمح والبر والنخالة، وبعضهم علاج قولونه بالبر والنخالة.
وبين أن البقوليات كالفول والعدس والالبان والاجبان وبعض الأطعمة وبعض البهارات والمكسرات قد تكون غير مناسبة لبعض الناس، وبالمقابل قد تكون مناسبة للآخر، وبناء على ذلك بعضهم تهيج قولونه، وبعضهم تعالج قولونه.

أسباب تهيج القولون

وأوصى الخضير أنه من اجل صحة جيدة ولتجنب أضرار المضافات الصناعية والمواد المصنّعة لتحسين طعم الأغذية، فمن الضروري عمل البهارات بالمنازل مع الصلصة والكمون والكركرم والفلفل الأسود والقرفة والبهارات الطبيعية، محذرًا من الاعتماد على الطعم الصناعي في الأغذية.

احذر من تشخيص مرضك عبر "جوجل"

ووجه الاستشاري الجميع بعدم المبالغة في التشكي والخوف من الأمراض لدرجة الوسواس والقلق، موصيًا بعدم تشخيص الأمراض عبر "جوجل"، لأن البحث في جوجل يسبب وساوس كثيرة وشديدة، وأن بعض الأعراض العابرة قد تكون بسبب تناول وجبة طعام سيئة التحضير او بها مكونات صناعية فتسبب تهيج القولون العصبي.

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