استشاري يحذر: مقطع إخراج حجر من عين مريض تدليس وفبركة وكذب

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حذر الاستشاري والباحث في مجال المسرطنات، د. فهد الخضيري من تداول مقاطع تدعي العلاج بطرق غريبة بخداع المرضى.





إخراج حجر من عين مريض اضافة اعلان



فهلوة وألعاب يدوية



يُتداول مقطع عن اخراج حجر من عين مريض ، وهذا تدليس وفبركة وكذب، وليس صحيح. ويقومون بها بطريقة بهلوانية وخفة يد، حيث تّدخل الحجر بالاتفاق مع المريض ثم تُخرجه. او يكون الحجر في اليد الأخرى اثناء التصوير مع تغيير زاوية التصوير للتدليس فلا تصدقوهم(( حتى لو كان صحي فهذا لا يعني انه… — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) December 9, 2023

وقال الخضيري، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "يُتداول مقطع عن إخراج حجر من عين مريض ، وهذا تدليس وفبركة وكذب، وليس صحيح".وأضاف "هؤلاء يقومون بهذا الأمر بطريقة بهلوانية وخفة يد، حيث تّدخل الحجر بالاتفاق مع المريض ثم تُخرجه، أو يكون الحجر في اليد الأخرى أثناء التصوير مع تغيير زاوية التصوير للتدليس فلا تصدقوهم".وتابع الخضيري: "حتى لو كان صحي فهذا لا يعني أنه علاج ولا يفيد وهو من باب الفهلوة والألعاب اليدوية".