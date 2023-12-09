السبت، 25 جمادى الأولى 1445 ، 09 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استشاري يحذر: مقطع إخراج حجر من عين مريض تدليس وفبركة وكذب

د. فهد الخضيري
فهد الخضيري
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
حذر الاستشاري والباحث في مجال المسرطنات، د. فهد الخضيري من تداول مقاطع تدعي العلاج بطرق غريبة بخداع المرضى.

إخراج حجر من عين مريضاضافة اعلان


وقال الخضيري، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "يُتداول مقطع عن إخراج حجر من عين مريض ، وهذا تدليس وفبركة وكذب، وليس صحيح".
وأضاف "هؤلاء يقومون بهذا الأمر  بطريقة بهلوانية وخفة يد، حيث تّدخل الحجر بالاتفاق مع المريض ثم تُخرجه، أو يكون الحجر في اليد الأخرى أثناء التصوير مع تغيير زاوية التصوير للتدليس فلا تصدقوهم".

فهلوة وألعاب يدوية

وتابع الخضيري: "حتى لو كان صحي فهذا لا يعني أنه علاج ولا يفيد وهو من باب الفهلوة والألعاب اليدوية".

اقرأ أيضا

وزارة الصحة
1:01 م السبت، 09 ديسمبر 2023

الصحة تكشف عن المراكز الصحية المناوبة في مدينة حائل

جفاف العين
2:36 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

خلال الشتاء.. تجنب فعل هذا الأمر حتى لا تُصاب العين بالجفاف

كتم العطاس
10:38 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

منها تمزيق القصبة الهوائية.. تعرف على مخاطر كتم العطسة

السكري
9:52 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

5 طرق بسيطة تحميك من الإصابة بالسكري.. تعرف عليها

اقرأ أيضا

علماء يبتكرون روبوتات صغيرة جدًا تساعد في التئام الجروح

مفاجأة صادمة بشأن الفيروس الغامض في الصين.. مقاوم لجميع الأدوية

شركة خدمات طبية أمريكية تدفع تعويضًا ضخمًا بسبب اختراق بيانات المرضى

بذور الكتان تحمي من خطر الإصابة بسرطان الثدي

دراسة: إصابة أحد الزوجين بارتفاع ضغط الدم قد يُعْدي الطرف الآخر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

السكري
6:36 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

علاج التهاب المفاصل يحمل الأمل لمرضى السكري من النوع الأول

صحة الأمعاء
4:59 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

حقن الدهون تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

منظمة الصحة العالمية
4:04 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

"الصحة العالمية": آلام أسفل الظهر سبب رئيس في الإعاقة عالميًا

ديدان
3:02 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

استخراج 60 دودة حية من عين امرأة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
7:02 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات إكمال بيانات المنشأة في تأميناتي أعمال

الأمن العام1
6:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. ضربات أمنية تستهدف مواطنين ووافدين في القصيم وجازان والمدينة (تفاصيل)

وزارة الحج والعمرة
5:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. 4 مخالفات .. إلغاء تراخيص شركات للحج والعمرة بقرار رسمي من الوزارة

وزارة الداخلية
4:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في مواطن بحائل وتكشف جريمته

WhatsApp Image 2023-12-09 at 12.19.11 PM (1)
3:01 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. يبدأ التقديم غدا .. وظائف شاغرة في جامعة الباحة و10 شروط للقبول

درجات الحرارة - الشتاء
2:49 م السبت، 09 ديسمبر 2023

السودة تسجل أدنى درجات حرارة اليوم