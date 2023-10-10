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صحيفة تواصل الالكترونية

استشاري: 8 أسباب للشعور بالجوع المستمر.. السادس أخطرها

الجوع
الجوع المستمر
أ أ
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أوضح د. ناصر الجهني اشتشاري غدد صماء وسكري، بعد أسباب الشعور بالجوع المستمر لدى البعض.
وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، إن من أسباب الشعور بالجوع المستمر لدى البعض.اضافة اعلان

أسباب الشعور بالجوع


1- قلة النوم
2- قلة شرب الماء 
3- تناول السكريات 
4- الاكل بسرعة أو أثناء مشاهدة 
5- التلفاز أو اثناء اللعب الالكتروني 
6- داء السكري والإكثار من السكريات
7- فرط نشاط الغدة الدرقية 
8- استعمال بعض الأدوية
9- انخفاض السكر بالدم
10- القلق والتوتر

أهمية التغذية المتوازنة


ويؤكد الأطباء، أن التغذية المتوازنة تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة والعافية العامة للشخص.
كما أن تطبيق نظام غذائي صحي ومتوازن يوفر للجسم العناصر الغذائية اللازمة والتي تساهم في عملية النمو والتطوير الصحيحة.

أطعمة صحية


ويجب على الشخص تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة في نظامه الغذائي ويُنصح بتناول الفواكه والخضروات ذات الألوان المختلفة، والحبوب الكاملة، واللحوم النية، والأسماك، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والبقوليات، والمكسرات والبذور، وذلك لضمان توافر مجموعة متعددة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

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