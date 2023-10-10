استشاري: 8 أسباب للشعور بالجوع المستمر.. السادس أخطرها

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أوضح د. ناصر الجهني اشتشاري غدد صماء وسكري، بعد أسباب الشعور بالجوع المستمر لدى البعض.

وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، إن من أسباب الشعور بالجوع المستمر لدى البعض. اضافة اعلان





أسباب الشعور بالجوع



أهمية التغذية المتوازنة



أطعمة صحية



1- قلة النوم2- قلة شرب الماء3- تناول السكريات4- الاكل بسرعة أو أثناء مشاهدة5- التلفاز أو اثناء اللعب الالكتروني6- داء السكري والإكثار من السكريات7- فرط نشاط الغدة الدرقية8- استعمال بعض الأدوية9- انخفاض السكر بالدم10- القلق والتوترويؤكد الأطباء، أن التغذية المتوازنة تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة والعافية العامة للشخص.كما أن تطبيق نظام غذائي صحي ومتوازن يوفر للجسم العناصر الغذائية اللازمة والتي تساهم في عملية النمو والتطوير الصحيحة.ويجب على الشخص تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة في نظامه الغذائي ويُنصح بتناول الفواكه والخضروات ذات الألوان المختلفة، والحبوب الكاملة، واللحوم النية، والأسماك، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والبقوليات، والمكسرات والبذور، وذلك لضمان توافر مجموعة متعددة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.