احذر.. لا تنظف أسنانك في هذه الأوقات

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حذرت طبيبة أسنان من تنظيف الأسنان بالفرشاة في 3 حالات، لما قد يترتب على ذلك من أضرار.

وقالت الدكتورة شادي منوشهري، مديرة كلية لندن لتجميل الوجه في إنجلترا، إنه لا ينبغي تنظيف الأسنان في ثلاث حالات، هي: بعد القيء، وتناول وجبة الإفطار، أو الحلويات.

وأضافت لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال"، أن هناك عاملاً واحدًا يربط بين هذه الظروف الثلاثة: مستويات الرقم الهيدروجيني، أو الحموضة في الفم.

وتابعت "أسنانك عبارة عن معادن ويمكن للحمض أن يذيبها حرفيًا. عندما نأكل أي شيء، سواء كان الإفطار أو الغداء أو الوجبات الخفيفة، والأشياء الحلوة على وجه الخصوص، فإن البكتيريا الموجودة على أسنانك تستقلب هذا وتحوله إلى حمض حتى تتمكن من تنظيف أسنانك على الفور".





الانتظار لمدة 60 دقيقة قبل غسل الأسنان



غسول الفم



ونصحت مانوشهري، بالانتظار لمدة 30 إلى 60 دقيقة بعد القيء أو تناول وجبة الإفطار و/أو الحلويات قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة مرة أخرى، حتى يتوفر للفم الوقت لتحييد مستويات الرقم الهيدروجيني المرتفعة.وسلطت الضوء على هذه الأوقات الثلاثة، لأنها أوقات يرغب فيها الناس بشدة في تنظيف أسنانهم على الفور.وقالت إنها أيضًا لا تحب الشعور بطعم الإفطار في فمها، لذا توصلت إلى روتين يمنحها الوقت الكافي للاستمتاع بوجبتها الصباحية وانتظار مقدار الوقت اللازم لتحييد مستويات الرقم الهيدروجيني لديها.أما الحلويات، فتشمل كل ما يحتوي على سكر، وأشارت مانوشهري إلى أن السكر يتم استقلابه بواسطة البكتيريا الموجودة على الأسنان، مما يؤدي بعد ذلك إلى تكوين حمض.وتابعت: "لذلك، نحن نأكل الحلويات، وتتغذى البكتيريا الموجودة على أسناننا أيضًا على تلك الحلوى".وعلى الرغم من أنه يتعين الانتظار لتنظيف الأسنان، لكن هناك أشياء يمكن القيام بها للتخفيف من إزعاج بقايا الحمض وتسريع عملية التعادل.نصحت طبيبة الأسنان: "جرب غسول الفم الخالي من الكحول لشطف كل شيء. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إزالة المحتوى الحمضي من الفم دون الإضرار بالأسنان".وأضافت أن العلكة الخالية من السكر تعد بديلاً رائعًا آخر، لأنها تساعد في “إنتاج اللعاب وسيساعد اللعاب بشكل طبيعي على تحييد كل شيء قليلاً”.ووافقت الدكتورة لوسيندا رابين طبيبة الأسنان بولاية كانساس الأمريكية، على نصيحة مانوشهري، قائلة إنه لا يجب تنظيف الأسنان فورًا بعد "الأكل أو الشرب أو القيء".وأضافت: "لا زالت فكرة تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول الطعام فكرة جيدة، ولكن يجب تأخير تنظيف الأسنان بالفرشاة حتى تعود درجة الحموضة إلى 5.6 أو حتى أفضل إلى درجة حموضة محايدة تبلغ 7.0".