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احذر: أسوأ شيء تفعله في الصباح يفسد نومك

النوم
الخبراء يحددون قواعد للنوم الصحي
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حذر الدكتور تشيستر وو، خبير النوم من أن استخدام السرير لأي شيء آخر غير النوم أو الحصول على الراحة قد يؤدي إلى إفساد نمط النوم الصحي.اضافة اعلان
وقال لصحيفة "ديلي ستار": "أحاول ألا أبقى في السرير لأنني أشعر بالتأكيد أن ذلك يجعلني أشعر بمزيد من الكسل أو الإرهاق". 
وتابع موضحًا أن ما تفعله في الصباح يمكن أن يمنح ساعة جسمك البيولوجية بداية جيدة، مما يساعدك على إبقائك مستيقظًا أثناء النهار ومستعدًا للنوم ليلاً.

النهوض من السرير 

ويعتقد الكثير من خبراء النوم أيضًا أنه من الأفضل النهوض من السرير عندما تستيقظ. 
وقالت تشيلسي رورششيب، خبيرة الدماغ والنوم: "لا أبقى في السرير أبدًا وأقوم بأنشطة لا علاقة لها بالنوم والعلاقة الحميمة. وهذا يعني أنه عندما أستيقظ، أخرج من السرير على الفور وأذهب إلى مكان آخر في المنزل".
وأوضحت أن هذا يساعد في تدريب دماغها على فهم أن غرفة النوم هي مكان للنوم، مما يساعد على الحصول على نوم جيد.
ويعتقد أطباء آخرون أنه يجب عليك تناول كوب من الماء واستنشاق بعض الهواء النقي عند الاستيقاظ. 

التعرض لضوء النهار

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، تنصح تشيلسي بما يلي: "الضوء أثناء النهار مهم جدًا للحفاظ على تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية لدينا بشكل جيد. وقد أظهرت الدراسات أن قلة التعرض لأشعة الشمس يمكن أن تقلل من جودة نومك، وتساهم في الأرق، وتؤثر سلبًا على الحالة المزاجية". 

ممارسة الرياضة بعد الاستيقاظ

وأشارت إلى أن ممارسة الرياضة مهمة أيضًا بعد الاستيقاظ، "ليس من الضروري أن تكون مكثفة - فالتمارين الخفيفة والحركات لرفع معدل ضربات القلب ستفي بالغرض".
ويقول الدكتور كريس وينتر، طبيب الأعصاب وخبير صحة النوم: "إن ممارسة النشاط بسرعة هو وسيلة رائعة للإشارة إلى عقلك بأن اليوم قد بدأ". وأضاف: "ليس من الضروري أن تكون التمارين مكثفة بشكل خاص. أبدأ يومي بتمشية كلابي كل يوم أو المشي مع زوجتي إلى العمل".
وينصح الأطباء بترتيب السرير في الصباح للمساعدة في الاستيقاظ وتجنب القيلولة أثناء النهار لأنها قد تجعلك أقل تعبًا في الليل.

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