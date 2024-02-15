أغربها الأخير.. 4 أطعمة تصبح سامة عند تبريدها

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تحافظ الثلاجة على الطعام باردًا وطازجًا، مما يقلل الحاجة إلى التخلص منه، إلا أنه قد يأتي في بعض الأحيان بمخاطر خفية.

وحذرت هيئات صحية من أن بعض الأطعمة ليست مناسبة للاحتفاظ بها وتخزينها في الثلاجة، لاحتمال أن تصبح "سامة".

وحذرت الدكتورة ديمبل جانجدا، المتخصصة في صحة الأمعاء، عبر منصة "إنستجرام" على وجه التحديد من أربعة أطعمة "تتحول إلى مادة سامة عند تبريدها"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".

وهذه الأطعمة هي:





الثوم



البصل



الزنجبيل



الأرز



يستخدم الثوم لإضافة نكهة للعديد من الأطباق، لكن يمكن أن يصبح متعفنًا في الثلاجة.وقالت الدكتورة جانجدا: "لا تشتري الثوم المقشر أبدًا وتضعه في الثلاجة، لأنه يبدأ في التقاط العفن بسرعة كبيرة، وقد تم بالفعل ربط عفن الثوم بالسرطان".ونصحت: "قم دائمًا بشراء الثوم الطازج بقشره. قم بإزالته فقط عندما تكون على وشك طهيه واحتفظ به خارج الثلاجة دائمًا".وتحذر جامعة كورنيل بالولايات المتحدة من أن "تخزين الثوم الطازج في الثلاجة ليس فكرة جيدة بشكل عام، وهذا لأن بصيلات الثوم منخفضة الحموضة، مما يجعلها عرضة لبكتيريا "كلوستريديوم بوتولينيوم"، المعروفة بأنها السبب وراء التسمم الغذائي".قالت الدكتورة جانجدا إن ترك نصف بصلة في الثلاجة قد يكون خطيرًا؛ لأن البصل "مقاوم لدرجات الحرارة المنخفضة".وأضافت: "عندما تقوم بتبريده، يبدأ النشا بالتحول إلى سكر ويبدأ في التقاط العفن. يرتكب الكثير من الناس هذا الخطأ المتمثل في تقطيع نصف بصلة وطهيها والاحتفاظ بالنصف الآخر في الثلاجة".وتابع: "لا تفعل ذلك أبدًا. ويبدأ (البصل) في جمع كل البكتيريا غير الصحية الموجودة في البيئة ويلتقط العفن".مثل الثوم والبصل، الزنجبيل عرضة للعفن.قالت الدكتورة جانجدا: "يبدأ التقاط العفن بسرعة كبيرة عند تبريده، وقد ارتبط ذلك بفشل الكلى والكبد. لا تقم بتبريده".حذرت الدكتور جانجدا من الاحتفاظ بالأرز المطبوخ في الثلاجة.وأضافت: "لقد بدأ الكثير من الناس في حفظ الأرز المطبوخ في الثلاجة بسبب مقاومة النشا، ويعتقدون أنه يساعد في خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم. ولكن في الواقع، الأرز هو أحد المكونات التي تلتقط العفن بشكل أسرع. إذا كنت ستقوم بتبريده، ليس أكثر من 24 ساعة".وتحذر هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا من أن الأرز غير المطبوخ يمكن أن يحتوي على جراثيم باسيلس سيريس، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب التسمم الغذائي. يمكن أن تبقى الجراثيم على قيد الحياة عند طهي الأرز.ولتجنب ذلك ينصح بما يلي:- قم بتقديم الأرز بمجرد طهيه.- إذا لم يكن ذلك ممكنًا، قم بتبريد الأرز في أسرع وقت ممكن (من الأفضل خلال ساعة واحدة).- يُحفظ الأرز في الثلاجة لمدة لا تزيد عن يوم واحد حتى يُعاد تسخينه.- عندما تقوم بإعادة تسخين الأرز، تأكد دائمًا من أنه يتصاعد منه البخار الساخن طوال الوقت.- لا تقم بإعادة تسخين الأرز أكثر من مرة.