5 كويكبات تقترب بشكل خطير من الأرض

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في غضون أقل من شهرين، ستمر خمسة من أندر وأكبر وأقرب الكويكبات - بالإضافة إلى مذنب آخر –بالقرب من الأرض خلال الشهرين المقبلين. اضافة اعلان

وقبل 66 مليون سنة، أدى اصطدام كويكب تشيككسولوب الهائل إلى القضاء على الديناصورات، لكن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لا تتوقع أن نواجه مصيرًا مشابهًا من الفضاء.

غير أن هذا لم يمنعها من إعداد إستراتيجية دفاع كوكبي في شكل تجربة إعادة توجيه كويكب ثنائي (دارت)، والذي أثبت نجاحه العام الماضي.





مليون صخرة فضائية



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واكتشفت وكالة الفضاء الأمريكية حتى الآن أكثر من مليون صخرة فضائية تدور حول النظام الشمسي، من بينها 95% يزيد حجمها عن نصف ميل ومعرضة لخطر الاقتراب من الأرض.ويوجد حاليًا أكثر من 30 ألف جسم قريب من الأرض، تم تصنيف بعضها على أنها "خطر محتمل"، من بينها اثنان سيمران بالقرب من مدار الأرض الشهر المقبل.وفيما يلي خمسة كويكبات يجب مراقبتها وكيفية تراكمها من حيث الحجم والسرعة والقرب من الأرض في عام 2023، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل":كويكب من فئة أبولو، حيث يعبر مدار الأرض ويشكل مصدرًا رئيسيًا للنيازك التي تضرب كوكبنا أحيانا.ويُعتقد أن قطر هذه الصخرة الفضائية يتراوح بين 0.2 ميل (0.347 كم) وميل واحد (1.552 كم)، أي أكبر من 97% من جميع الكويكبات المعروفة التي تدور في الفضاء.ومن المقرر أن يمر الكويكب الذي يستغرق دورانه حول الشمس 620 يوما، بالقرب من الأرض في 6 ديسمبر على مسافة 3.4 مليون ميل (5.5 مليون كيلومتر).كويكب من فئة آتون، بفترات مدارية تقل عن عام مخفيا عن الشمس.ويبلغ قطر هذا الكويكب 1300 قدم (0.4 كيلومتر)، وهو أكبر من 90% من جميع الكويكبات.ويستغرق دورانه حول الشمس 343 يوما، وسيحقق اقترابا من الأرض قبل خمسة أيام من عيد الميلاد، في 20 ديسمبر، على مسافة 3.9 مليون ميل (6.3 مليون كيلومتر).كويكب صغير جدا من فئة أبولو، ويقدر قطره بين 68 قدمًا (21 مترًا) و308 قدمًا (94 مترًا).ويتواجد حاليًا في كوكبة الحوت، حيث يستغرق دورانه حول الشمس 605 يومًا.ومن المقرر أن يصل هذا الكويكب إلى أقرب نقطة له من الأرض في 25 نوفمبر، على مسافة 666 ألف ميل (1.1 مليون كيلومتر)، بسرعة 20900 كم/ساعة.كويكب من فئة أبولو، ويقدر قطره بين 101 قدم (31 مترا) و230 قدما (70 مترا).ويقع الكويكب حاليًا في كوكبة "كورونا الأسترالية"، ويستغرق الدوران حول الشمس 1100 يوم.وسيمر بالقرب من الأرض في 23 ديسمبر، على مسافة 847 ألف ميل (1.3 مليون كيلومتر).كويكب من فئة أبولو، ويقدر قطره بين 144 قدما (44 مترا) و325 قدمًا (99 مترًا).ويستغرق دورانه حول الشمس 912 يومًا، وسيصل إلى أقرب نقطة له من الأرض في 4 ديسمبر، حيث سيمر على مسافة حوالي 1.2 مليون ميل (1.9 مليون كيلومتر).