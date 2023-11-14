الثلاثاء، 30 ربيع الثاني 1445 ، 14 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

5 كويكبات تقترب بشكل خطير من الأرض

وكالة ناسا
وكالة ناسا
أ أ

في غضون أقل من شهرين، ستمر خمسة من أندر وأكبر وأقرب الكويكبات - بالإضافة إلى مذنب آخر –بالقرب من الأرض خلال الشهرين المقبلين.اضافة اعلان
وقبل 66 مليون سنة، أدى اصطدام كويكب تشيككسولوب الهائل إلى القضاء على الديناصورات، لكن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لا تتوقع أن نواجه مصيرًا مشابهًا من الفضاء.
غير أن هذا لم يمنعها من إعداد إستراتيجية دفاع كوكبي في شكل تجربة إعادة توجيه كويكب ثنائي (دارت)، والذي أثبت نجاحه العام الماضي.

مليون صخرة فضائية

واكتشفت وكالة الفضاء الأمريكية حتى الآن أكثر من مليون صخرة فضائية تدور حول النظام الشمسي، من بينها 95% يزيد حجمها عن نصف ميل ومعرضة لخطر الاقتراب من الأرض.
ويوجد حاليًا أكثر من 30 ألف جسم قريب من الأرض، تم تصنيف بعضها على أنها "خطر محتمل"، من بينها اثنان سيمران بالقرب من مدار الأرض الشهر المقبل.  
وفيما يلي خمسة كويكبات يجب مراقبتها وكيفية تراكمها من حيث الحجم والسرعة والقرب من الأرض في عام 2023، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل":

139622 (2001 QQ142)


كويكب من فئة أبولو، حيث يعبر مدار الأرض ويشكل مصدرًا رئيسيًا للنيازك التي تضرب كوكبنا أحيانا.
ويُعتقد أن قطر هذه الصخرة الفضائية يتراوح بين 0.2 ميل (0.347 كم) وميل واحد (1.552 كم)، أي أكبر من 97% من جميع الكويكبات المعروفة التي تدور في الفضاء.
ومن المقرر أن يمر الكويكب الذي يستغرق دورانه حول الشمس 620 يوما، بالقرب من الأرض في 6 ديسمبر على مسافة 3.4 مليون ميل (5.5 مليون كيلومتر).

341843 (2008 EV5)


كويكب من فئة آتون، بفترات مدارية تقل عن عام مخفيا عن الشمس.
ويبلغ قطر هذا الكويكب 1300 قدم (0.4 كيلومتر)، وهو أكبر من 90% من جميع الكويكبات.
ويستغرق دورانه حول الشمس 343 يوما، وسيحقق اقترابا من الأرض قبل خمسة أيام من عيد الميلاد، في 20 ديسمبر، على مسافة 3.9 مليون ميل (6.3 مليون كيلومتر).

(2019 CZ2) 


كويكب صغير جدا من فئة أبولو، ويقدر قطره بين 68 قدمًا (21 مترًا) و308 قدمًا (94 مترًا).
ويتواجد حاليًا في كوكبة الحوت، حيث يستغرق دورانه حول الشمس 605 يومًا.
ومن المقرر أن يصل هذا الكويكب إلى أقرب نقطة له من الأرض في 25 نوفمبر، على مسافة 666 ألف ميل (1.1 مليون كيلومتر)، بسرعة 20900 كم/ساعة.

(2020 YO3)


كويكب من فئة أبولو، ويقدر قطره بين 101 قدم (31 مترا) و230 قدما (70 مترا).
ويقع الكويكب حاليًا في كوكبة "كورونا الأسترالية"، ويستغرق الدوران حول الشمس 1100 يوم.
وسيمر بالقرب من الأرض في 23 ديسمبر، على مسافة 847 ألف ميل (1.3 مليون كيلومتر).

(2013 VX4) 


كويكب من فئة أبولو، ويقدر قطره بين 144 قدما (44 مترا) و325 قدمًا (99 مترًا).
ويستغرق دورانه حول الشمس 912 يومًا، وسيصل إلى أقرب نقطة له من الأرض في 4 ديسمبر، حيث سيمر على مسافة حوالي 1.2 مليون ميل (1.9 مليون كيلومتر).

اقرأ أيضا

واتساب 2
4:06 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

واتساب يتيح ميزة إنشاء حسابين مختلفين على نفس الهاتف

ابل فرنسا
2:11 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

36 % إيرادات "آبل" من إعلانات "جوجل"

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google
1:52 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

جوجل توجّه إنذاراً نهائياً لأصحاب حسابات جيميل غير النشطة.. 7 إجراءات مهمة

تطبيق واتساب
7:41 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

ميزة البحث في الدردشات بتاريخ معين تصل واتساب.. تعرف عليها (فيديو)

اقرأ أيضا

حجم أكبر بسعر أقل.. أسعار آيفون 15 بلس في المملكة

مزايا مهمة في كاميرا "آيفون" .. تعرف عليها

جوجل تختبر ميزة جديدة لعرض المشاركات من منصة إكس وإنستجرام

نبأ غير سار من "جوجل" للملايين من أصحاب البريد الإلكتروني "جي ميل"

تطبيق سناب يستعد لإطلاق عدسات "شات جي بي تي".. ماذا يعني ذلك؟

كلمات البحث

اقرأ أيضا

هاتف سامسونج Galaxy A25
11:04 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

ميزة لا مثيل لها في هاتف سامسونج جالاكسي

واتساب
11:04 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

واتساب تعتزم تطوير خاصية البحث عن الرسائل

آيفون 12
4:11 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

"أبل" تصدر تحديثًا أمنيًا عاجلاً لأجهزة "آيفون" لإصلاح خلل خطير.. إليك طريقة تنزيله

هاتف آيفون 14
9:53 ص الجمعة، 10 نوفمبر 2023

صفقة رابحة.. تعرف على سعر آيفون 14 في المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
11:00 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. قيمة استحقاق الضمان بعد الزيادة و"جوجل ماب" يضعك تحت طائلة العقاب

أكبر أسرة
10:03 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. الكشف عن أسرار أكبر أسرة معروفة في العالم

FgVNXZpXEAAZNbA
9:28 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. الدفاع المدني يُحذر من أمطار غزيرة على المملكة

الراتب
8:58 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد الزيادة الجديدة.. تعرّف على قيمة استحقاقك في الضمان الاجتماعي

جوجل ماب
8:43 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

حتى لا تقع تحت طائلة العقاب.. احذر التعليقات المسيئة للمطاعم في "جوجل ماب"

فيروس كورونا
8:29 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

تعرف على "الشيء الوحيد" الذي يحميك من كوفيد-19