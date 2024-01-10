"واي فاي 7".. ميزات ثورية في أحدث تقنية لاسلكية

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تعد التقنية الجديد المعروفة باسم "واي فاي 7" ثورة في عالم التكنولوجيا الحديثة مع ما تتمتع به من خصائص ومميزات تخدم المستخدم في المقام الأول.

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"واي فاي 7" هو الجيل الأحدث:



"واي فاي 7" المعتمد هو أحدث جيل من تقنيات الـ"واي فاي"، ويأتي محملاً بمجموعة من الميزات الثورية والتي ستخدم ملايين المستخدمين.



يتضمن هذا الجيل قنوات بعرض 320 ميغاهرتز في النطاق الترددي 6 غيغاهرتز، مما يوفر سرعات اتصال فائقة تصل إلى مستويات متعددة الجيجابايت.



بالإضافة إلى ذلك، يدعم "واي فاي 7" تقنية العملية متعددة الروابط "MLO"، التي تسمح بإرسال واستقبال البيانات عبر نطاقات ترددية متعددة في نفس الوقت، مما يعزز الأداء ويقلل التأخير.



أجهزة كثيرة ستعمل بالتقنية الجديدة في 2024:



يُتوقع أن يشهد "واي فاي 7" اعتماداً سريعاً في السوق، مع تقديرات تشير إلى دخول أكثر من 233 مليون جهاز مدعوم بتقنية "واي فاي 7" في السوق في عام 2024.



ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 2.1 مليار جهاز بحلول عام 2028. هذا الانتشار الواسع يعكس الحاجة المتزايدة لاتصال أسرع وأكثر موثوقية في مختلف جوانب حياتنا اليومية.



وتبنت شركات كبرى على رأسها "برودكوم"، و"إنتل"، و"كوالكوم" هذه التقنية، وتشكل جزءاً من سرير الاختبار للشهادة. هذا التعاون بين الشركات الكبرى يعكس الأهمية الاستراتيجية لـ«واي فاي 7» ودوره في تشكيل مستقبل الاتصالات اللاسلكية.

