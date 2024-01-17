للنوعين الأول والثاني.. نصائح تغير حياة مرضى السكري وتمنع المضاعفات

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يختلف السبب الرئيس للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه.
لكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر
في الدم.
وقد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.
نوعان رئيسان من السكريووفقا لما جاء في موقع ويبمد هناك نوعان رئيسان من
السكري:
السكري من النوع 1: يحدث هذا النوع عندما لا ينتج الجسم الأنسولين، وهو الهرمون الذي ينظم نسبة السكر في الدم
السكري من النوع 2: يحدث هذا النوع عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين أو لا يستخدمه الجسم بشكل فعال.
نصائح تساعد مرضى السكري على إدارة حالتهم ومنع
المضاعفاتيمكن أن تساعد النصائح التالية مرضى السكري على إدارة
حالتهم ومنع المضاعفات:
احصل على قسط كافٍ من النوميمكن أن يؤدي النوم غير الكافي إلى ارتفاع نسبة السكر
في الدم
تجنب التدخينيمكن أن يزيد التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب
والسكتة الدماغية وغيرها من المضاعفات المرتبطة بالسكري
إدارة التوتريمكن أن يؤدي التوتر إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم
كن مستعدًا لحالات الطوارئيجب على مرضى السكري أن يكونوا مستعدين لمواجهة حالات
الطوارئ التي قد تحدث، مثل انخفاض نسبة السكر في الدم أو ارتفاعها بشكل كبير
اتباع نظام غذائي صحييجب أن يركز نظام غذائي لمرضى السكري على الأطعمة
الغنية بالألياف والعناصر الغذائية والقليلة بالسعرات الحرارية والدهون
ممارسة الرياضة بانتظامتساعد التمارين الرياضية على خفض نسبة السكر في الدم
وتحسين حساسية الأنسولين
التحكم في الوزنيمكن أن يساعد فقدان الوزن، حتى 5-10٪ من وزن الجسم،
على تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم
مراقبة نسبة السكر في الدميجب على مرضى السكري مراقبة نسبة السكر في الدم
بانتظام للتأكد من أنها ضمن النطاق الطبيعي
تناول الأدوية حسب توجيهات الطبيبإذا كان مريض السكري بحاجة إلى تناول الأدوية، فمن
المهم تناولها حسب توجيهات الطبيب
نصائح محددة لمرضى السكري من النوع 1فيما يلي بعض النصائح المحددة لمرضى السكري من النوع 1:
إدارة جرعات الأنسولينيجب على مرضى السكري من النوع 1 إدارة جرعات الأنسولين
الخاصة بهم بعناية لتتناسب مع احتياجاتهم الغذائية والنشاط البدني
مراقبة مستويات الكيتوناتيمكن أن ترتفع مستويات الكيتونات في الدم لدى مرضى
السكري من النوع 1 إذا لم يكن لديهم ما يكفي من الأنسولين. يمكن أن يؤدي ارتفاع
مستويات الكيتونات إلى حالة خطيرة تسمى الحماض الكيتوني السكري.
نصائح محددة لمرضى السكري من النوع 2فيما يلي بعض النصائح المحددة لمرضى السكري من النوع 2:
فقدان الوزنيمكن أن يساعد فقدان الوزن على تحسين السيطرة على نسبة
السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2
تناول الأدوية الفمويةيمكن أن تساعد الأدوية الفموية على تحسين السيطرة على
نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2
إذا كنت مصابًا بالسكري، فمن المهم العمل مع طبيبك أو اختصاصي التغذية لإنشاء خطة علاجية مناسبة لك ويمكن أن تساعدك هذه الخطة على إدارة حالتك ومنع المضاعفات.