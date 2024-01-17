للنوعين الأول والثاني.. نصائح تغير حياة مرضى السكري وتمنع المضاعفات

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يختلف السبب الرئيس للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه. لكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم. اضافة اعلان

وقد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.





نوعان رئيسان من السكري



نصائح تساعد مرضى السكري على إدارة حالتهم ومنع المضاعفات



احصل على قسط كافٍ من النوم



تجنب التدخين



إدارة التوتر



كن مستعدًا لحالات الطوارئ



اتباع نظام غذائي صحي



ممارسة الرياضة بانتظام



التحكم في الوزن



مراقبة نسبة السكر في الدم



تناول الأدوية حسب توجيهات الطبيب



نصائح محددة لمرضى السكري من النوع 1



إدارة جرعات الأنسولين



مراقبة مستويات الكيتونات



نصائح محددة لمرضى السكري من النوع 2



فقدان الوزن



تناول الأدوية الفموية



ووفقا لما جاء في موقع ويبمد هناك نوعان رئيسان من السكري:السكري من النوع 1: يحدث هذا النوع عندما لا ينتج الجسم الأنسولين، وهو الهرمون الذي ينظم نسبة السكر في الدمالسكري من النوع 2: يحدث هذا النوع عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين أو لا يستخدمه الجسم بشكل فعال.يمكن أن تساعد النصائح التالية مرضى السكري على إدارة حالتهم ومنع المضاعفات:يمكن أن يؤدي النوم غير الكافي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدميمكن أن يزيد التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من المضاعفات المرتبطة بالسكرييمكن أن يؤدي التوتر إلى ارتفاع نسبة السكر في الدميجب على مرضى السكري أن يكونوا مستعدين لمواجهة حالات الطوارئ التي قد تحدث، مثل انخفاض نسبة السكر في الدم أو ارتفاعها بشكل كبيريجب أن يركز نظام غذائي لمرضى السكري على الأطعمة الغنية بالألياف والعناصر الغذائية والقليلة بالسعرات الحرارية والدهونتساعد التمارين الرياضية على خفض نسبة السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولينيمكن أن يساعد فقدان الوزن، حتى 5-10٪ من وزن الجسم، على تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدميجب على مرضى السكري مراقبة نسبة السكر في الدم بانتظام للتأكد من أنها ضمن النطاق الطبيعيإذا كان مريض السكري بحاجة إلى تناول الأدوية، فمن المهم تناولها حسب توجيهات الطبيبفيما يلي بعض النصائح المحددة لمرضى السكري من النوع 1:يجب على مرضى السكري من النوع 1 إدارة جرعات الأنسولين الخاصة بهم بعناية لتتناسب مع احتياجاتهم الغذائية والنشاط البدنييمكن أن ترتفع مستويات الكيتونات في الدم لدى مرضى السكري من النوع 1 إذا لم يكن لديهم ما يكفي من الأنسولين. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكيتونات إلى حالة خطيرة تسمى الحماض الكيتوني السكري.فيما يلي بعض النصائح المحددة لمرضى السكري من النوع 2:يمكن أن يساعد فقدان الوزن على تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2يمكن أن تساعد الأدوية الفموية على تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2إذا كنت مصابًا بالسكري، فمن المهم العمل مع طبيبك أو اختصاصي التغذية لإنشاء خطة علاجية مناسبة لك ويمكن أن تساعدك هذه الخطة على إدارة حالتك ومنع المضاعفات.