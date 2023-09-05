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قبل الكشف عنه رسميًا.. في تلك الحالات لايجب أن تشتري "آيفون 15"

آيفون 14
آيفون 14
أ أ
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قبل أيام من الكشف عنه رسميًا، حددت صحيفة "وول ستريت جورنال"، ثلاثة عوامل عليك مراعاتها عند اتخاذ قرار شراء "آيفون 15".
واعتادت شركة آبل على تنظيم حدث سنوي في شهر سبتمبر للكشف عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية.
ووفقًا للتقرير، فإنه في شهر سبتمبر يكون الوقت المناسب لشراء أجهزة "آيفون الجديدة"، وإذا كانت لديك عادة شرائه كل عام، فهناك عدة عوامل قد تحدد مدى حاجتك لترقية جهازك من عدمه.
وسواء قمت بشراء أحد طرازات "آيفون 15" الجديدة المتوقع إصدارها في 12 سبتمبر أم لا، فالأمر يعتمد على ثلاثة عوامل، وهي "حالة هاتفك الحالي، ومدى توافقه مع تحديث آي آو إس 17 الوشيك، والميزات الجديدة للهاتف التالي".

متى لا يجب شراء جهاز جديد؟


إذا كان عمر جهاز "آيفون"، الخاص بك عامين أو ثلاثة أعوام ويعمل بشكل جيد، فمن المحتمل أن تتمكن من الاستفادة منه لمدة عام أو عامين آخرين.
ولا تقم بالترقية إذا كنت فقط بحاجة إلى بطارية جديدة.
وبمرور الوقت، تتحلل بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بجهاز "آيفون"، ولذلك فقد يتباطأ الأداء، ويستغرق تشغيل التطبيقات وقتًا أطول، وتبدو الشاشة بطيئة أثناء التمرير.
ووقتها فقد تؤدي البطارية الجديدة، وليس الهاتف الجديد "المهمة".
وإذا كانت السعة القصوى للبطارية أقل من 80 بالمئة، تقول شركة "آبل" إنه يجب استبدالها. 
وتكلفة الاستبدال المعتمد للبطارية من شركة "آبل"، أقل بكثير من تكلفة الهاتف الجديد، وعادةً ما تكون 89 دولارا. 
إذا قمت بشراء تغطية "+AppleCare"، فسيتم تضمين عمليات استبدال البطارية. 

شاشة الجهاز 


وإذا كان هاتفك يعمل بكامل طاقته لكن الشاشة "متشققة" فهي فقط تحتاج إلى إصلاح. 
ووقتها تحقق من سعر الشاشة البديلة، وسيكون ذلك أفضل من شراء هاتف جديد.
وتقدر شركة "آبل" سعر الجهاز الذي يحتوي على شاشة مكسورة بسعر 55 دولارا، بينما يصل سعر الجهاز الذي يحتوي على شاشة جيدة إلى 150 دولارا.
وبدون تغطية "+AppleCare" ستدفع لشركة "آبل" 199 دولارا مقابل استبدال شاشة "آيفون أكس أر"، بينما تبلغ تكلفة تبديل شاشة "أكس ماكس برو" 379 دولارا. 

مساحة التخزين

وإذا كانت مساحة التخزين على وشك النفاد، فقد يكون جهاز "آيفون" الخاص بك بطيئا، ووقتها يمكن مراجعة البيانات التي يمكنك حذفها.
ويتوقع المحللون تحديثا تدريجيا لهواتف هذا العام، بما في ذلك تحسين المعالج وبعض التحسينات في الكاميرا.
من المرجح أن يكون التغيير الأكثر بروزا هو التبديل إلى منفذ شحن USB-C العالمي من موصل Lightning الخاص بشركة "آبل"، وذلك امتثالا لتشريعات الاتحاد الأوروبي.
ولكن إذا كان لديك هاتف "آيفون 14" الصادر العام الماضي، فمن المحتمل أن تكون على ما يرام.

متى يجب شراء "آيفون" جديد؟


إذا كان هاتفك "آيفون" 8 أو 8 بلاس أو أكس،  فهو لا يدعم  نظام تشغيل iOS 17، ولذلك فإن التحديث الكبير التالي للبرنامج "لن يدعم هواتفكم".
ومن المهم أن يتمكن هاتفك من الترقية إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS ، فهو يوفر ميزات جديدة بالإضافة إلى تحديثات أمنية مهمة وإصلاحات للأخطاء، وقد يؤدي استخدام البرامج القديمة إلى الإضرار بالأداء وتعريض بياناتك للخطر.
وإذا كان هاتفك يحتاج إلى "إصلاحات جادة" بتكلفة عالية فمن الأفضل شراء جهاز جديد.
وإذا كنت تريد الاستمتاع بأحدث البرامج، فقد تحتاج لشراء جهاز جديد، فلوحة المفاتيح التي تكمل الجمل أثناء الكتابة متاحة فقط على "آيفون 12"، والإصدارات الأحدث، وكذلك تفاعلات "فيس تايم"، التي يتم تشغيلها يدويًا. 
وكذلك فإن ميزة إمكانية الوصول للأشخاص ضعاف البصر، والتي تسمى Point and Speak، ستعمل فقط على موديلات "12 برو"، والإصدارات الأحدث.
ومهما كان قرارك، انتظر حتى 12 سبتمبر، عندما تكشف "آبل" عن المميزات والإضافات الجديدة بهاتفها المرتقب.

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