كيف تعالج بطء هاتف آيفون في 5 خطوات؟

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مع اقتراب إطلاق هاتف آيفون 15، يستعد أصحاب أجهزة الهواتف القديمة لإبطاء أجهزتهم، وهو الخطوة التي بررتها شركة أبل في السابق بأن الهدف منها إطالة عمر البطارية.

وواجهت شركة أبل في السابق غرامات وتسوية بقيمة 115 مليون دولار بعد إدانتها بتعمد إبطاء الهواتف القديمة، الأمر الذي بررته بأنه كان من أجل الحفاظ على بطارياتها.

وقبل نهاية العام 2017، أقرت "أبل" بأنها تعمّدت -وبطريقة سرية- إبطاء نماذج هواتف آيفون القديمة من أجل إطالة عمر البطاريات المتقادمة في تلك الأجهزة، الأمر الذي دفع المستخدمين إلى رفع عدة قضايا ضد الشركة.

تسوية في محكمة بكاليفورنيا

وفي مارس 2020، وقعت الشركة على تسوية في محكمة بكاليفورنيا، وافقت بموجبها على دفع قرابة نصف مليار دولار -وبحد أدنى 310 ملايين دولار- على شكل دفعات لزبائنها المتضررين داخل الولايات المتحدة.

ويقول مستخدمو هواتف آيفون، إن تحديثات نظام التشغيل آي أو إس (خاصة تلك المتعلقة بإطلاق هاتف جديد) يمكن أن تؤدي إلى إبطاء الأجهزة القديمة - ولكن هناك خطوات يجب اتخاذها، حسبما قال أحد خبراء تحديث الهواتف لموقع "ديلي ميل".

وقال كيوين شارون، كبير مديري عمليات التجديد في "باك ماركت": "مع استمرار ارتفاع تكلفة الهواتف الذكية، فإن اختيار إصلاح جهازك وإطالة عمره لا يمثل فقط بديلاً أكثر استدامة لشراء تقنية جديدة ولكنه أيضًا خيار خيار اقتصادي أكثر استدامة بكثير".

ويوصي شارون من يعاني من بطء هااتف آيفون، باتخاذ الخطوات التالية:





إيقاف التطبيقات التي تؤدي إلى إبطاء الهاتف



قال شارون إن أجهزة آيفون اليوم تحتوي على تطبيقات أكثر من أي وقت مضى، وإذا قمت بتثبيت الكثير منها، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء جهازك.وتتسبب هذه التطبيقات في استهلاك كميات كبيرة من موارد ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ووحدة المعالجة المركزية (مما قد يؤدي إلى إبطاء الهاتف) أثناء العمل في الخلفية، وغالبًا دون علم المستخدم.قال شارون: "الاختراق البسيط لتسريع جهاز آيفون القديم الخاص بك هو الانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث التطبيقات في الخلفية وتحديد "واي فاي" والبيانات الخلوية أو إيقاف تحديث التطبيقات في الخلفية تمامًا".وأضاف: "يعني هذا الإصلاح السريع أنه يمكن لمستخدمي آيفون ضبط إعداداتهم للتحكم تلقائيًا في التطبيقات التي تعمل في الخلفية وإيقافها؛ مما يسمح للهاتف بالعمل بشكل أكثر سلاسة".





تحقق من البطارية



قال شارون إن بطء جهاز آيفون قد يكون بسبب مشكلة في البطارية. وحتى البطاريات الأحدث يمكن أن تتعطل إذا كانت معيبة أو تم الإفراط في استخدامها.إذا كنت تستخدم آيفون 6 أو إصدارًا أحدث (مع إصدار حديث من آي إو إس)، فانتقل إلى "الإعدادات" > "البطارية" > "حالة البطارية" لعرض السعة القصوى للبطارية. يجب أن يقع هذا في مكان ما بين 0 و 100 في المئة.قال شارون: "يجب أن تحافظ بطارية آبل النموذجية على ما يصل إلى 80 في المئة من سعتها الأصلية. مع تقدم عمر البطارية، قد تنخفض هذه النسبة، مما يؤدي إلى عدم قدرة البطارية على الاحتفاظ بالشحن".وأضاف إنه إذا كان أقل من ذلك، يجب عليك التفكير في أخذ الهاتف إلى متجر تصليح واستبدال البطارية.





تحقق من ذروة الأداء



وهناك ضمن قوائم آيفون ما يستحق التحقق منه، كما نصح شارون، قائلاً: "ضمن قسم "صحة البطارية"، من المفيد أيضًا إلقاء نظرة على "ذروة الأداء".ويقدم هذا المقياس الخاص معلومات قيمة حول حالة أداء البطارية، مما يوضح ما إذا كانت البطارية تعمل بشكل صحيح أم لا. وإذا لاحظت أي خلل في البطارية، فقد يكون من الحكمة التفكير في اختيار بديل لها.





وحدة التخزين



قال شارون إن بطء أداء آيفون يمكن أن ينبع من سعة التخزين المحدودة، مع تخزين كامل أو شبه كامل مما يؤدي إلى انخفاض الذاكرة المتاحة والتأثير على أداء وحدة المعالجة المركزية، مما يؤدي إلى إبطاء هاتفك.وأضاف: "تحتاج أجهزة آيفون إلى حوالي 10 بالمائة من مساحة التخزين المتاحة للتخزين المؤقت والملفات المؤقتة التي تسهل التشغيل السلس للتطبيقات وتحديثات البرامج.وتابع: "لتعزيز سرعة جهاز آيفون الخاص بك، خصص وقتًا لمراجعة التطبيقات المثبتة وإلغاء تثبيت التطبيقات التي لم تعد هناك حاجة إليها. يعد فرز الصور ومقاطع الفيديو القديمة وإزالة المحتوى غير الضروري أمرًا مفيدًا أيضًا".





ضبط المصنع



نصح شارون: إذا لم يستجب هاتفك للنصائح الأخرى، فقم باستعادته إلى إعداداته الافتراضية، أي إلى ما كان عليه قبل البدء في استخدامه.وتابع أن هذا يمكن أن يؤدي إلى مسح البيانات "المخفية" التي قد تؤدي إلى إبطاء الجهاز.وقال: "للحصول على مساحة تخزين أكثر شمولاً، قم أولاً بإنشاء نسخة احتياطية لبيانات هاتفك. ثم قم باستعادة الجهاز إلى إعداداته الافتراضية قبل إعادة تطبيق النسخة الاحتياطية. تقوم هذه العملية بإزالة البيانات المخزنة مؤقتًا ومسح مساحة التخزين الأخرى" للهاتف. وبدلاً من ذلك، قم بإلغاء تثبيت تطبيقات معينة ثم إعادة تثبيتها".